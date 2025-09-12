Un MBA para liderar el futuro de la minería y las materias primas

La minería y los sectores afines afrontan un escenario de transformación donde se necesitan líderes capaces de dirigir proyectos complejos, gestionar equipos internacionales y tomar decisiones estratégicas en un mercado cada vez más exigente. Con esa visión nace el Mining & Raw Materials MBA de la Escuela de Organización Industrial (EOI), un programa pionero en España que combina formación directiva con especialización en un sector clave para el futuro de la economía.

Aprender de los que lideran el sector

El claustro del MBA está formado por profesionales y directivos en activo, con una sólida trayectoria en minería, energía, innovación y gestión empresarial. Su experiencia aporta al alumnado una visión realista y actualizada de los retos que marcan la agenda del sector, desde la transición ecológica hasta la seguridad en el suministro de recursos críticos.

La industria de las materias primas afronta un escenario de crecimiento

Una escuela con 70 años de excelencia

Fundada en 1955, EOI es la primera escuela de negocios creada en España y un referente en la formación de profesionales en ámbitos industriales, tecnológicos y sostenibles. Sus siete décadas de trayectoria avalan un modelo formativo que combina rigor académico, innovación y un contacto constante con la realidad empresarial. En los últimos tiempos, EOI ha adaptado su MBA a distintos perfiles profesionales. Además del Mining & Raw Materials MBA, en su oferta formativa cuenta con un Aerospace MBA orientado a profesionales del sector aeroespacial afines, y con un Executive MBA Green & Tech cuyos ejes principales son la sostenibilidad y la transformación digital.

Se necesitan líderes capaces de dirigir proyectos complejos y tomar decisiones

Flexibilidad global con metodología híbrida

El Mining & Raw Materials MBA está diseñado para profesionales que buscan compatibilizar su carrera con un programa de alto nivel. Gracias a su formato híbrido, las sesiones pueden seguirse de manera presencial o en remoto, facilitando la participación desde cualquier parte del mundo. Esto convierte al máster en una opción accesible para quienes ya están trabajando y quieren dar un salto hacia posiciones de liderazgo sin renunciar a su desarrollo profesional.

Mucho más que un Máster

Además de los contenidos propios de un MBA y la especialización en minería y materias primas, el programa incluye el desarrollo de un proyecto fin de máster tutorizado, formación en emprendimiento y orientadas a potenciar las habilidades directivas. El resultado: un perfil directivo completo, preparado para gestionar con visión estratégica y generar impacto en un sector en expansión.

Una oportunidad única

La industria de las materias primas afronta un escenario de crecimiento y de necesidad urgente de talento directivo especializado. Formarse en este MBA no es solo una inversión en la carrera profesional, sino una oportunidad de situarse en primera línea de un sector decisivo para la competitividad de Europa y para la transición hacia una economía más sostenible.