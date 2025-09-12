La Universidad de Córdoba cuenta con una amplia y variada oferta de estudios de posgrado, que cubre todas las áreas de conocimiento, con 62 másteres oficiales, de orientación investigadora y profesional, 7 de los cuáles tienen carácter habilitante y 3 son Erasmus Mundus. Prácticamente la mitad de estos másteres se oferta en modalidad semipresencial o virtual, lo que favorece mucho la incorporación de estudiantes de fuera de nuestro territorio, así como estudiantes que compatibilizan sus estudios de máster con una actividad profesional. Además, se ofertan 19 dobles titulaciones de másteres habilitantes con másteres de carácter investigador, que le permiten adquirir simultáneamente al estudiantado las atribuciones profesionales junto con la formación avanzada y el acceso a los estudios de doctorado. Existen también 4 dobles titulaciones internacionales de másteres que se imparten junto a universidades de Países Bajos, Alemania, Francia y Chile.

La Universidad de Córdoba ofrece 62 másteres oficiales que abarca todas las áreas de conocimiento

En el nuevo curso 2025-26 ha incrementado la oferta con cinco nuevos títulos oficiales, el Máster universitario en Neuropsicología del desarrollo y atención temprana, el Máster universitario en Derecho digital, el Máster universitario en Inteligencia artificial aplicada a entornos empresariales y financieros, el Máster universitario en Investigación e innovación pedagógica y el Máster universitario en Logística y gestión de operaciones. La oferta de másteres de la UCO mejora cada año para ajustarse más a la demanda, tanto de nuestros egresados como del sector productivo que son en definitiva los futuros empleadores. Se promueve la transversalidad, la internacionalización, las prácticas en empresa y en general, cualquier actuación que facilite e impulse la mejor formación del La UCO, universidad pública que oferta másteres con mención dual y numerosos dobles títulos.

Casi la mitad de los másteres se imparten en modalidad semipresencial o virtual

Actualmente, se imparten 62 másteres oficiales, 7 habilitantes, 3 Erasmus Mundus y 4 dobles títulos internacionales, y un destacable programa de becas al estudio UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA estudiantado para facilitar su empleabilidad. En esta línea se continúa incrementando la oferta de titulaciones con mención dual, incorporando en el nuevo curso el Máster universitario en Logística y gestión de operaciones. El estudiantado que curse el título con esta mención podrá optar por realizar parte del título de máster bajo un contrato de formación en alternancia en una empresa. La mayoría de los másteres que oferta la UCO cuentan con prácticas externas curriculares, que son una metodología importante y necesaria para complementar su aprendizaje teórico y desarrollar competencias que son imprescindibles para abordar su futuro laboral. Además, la UCO tiene en marcha una política muy activa dirigida a un mayor contacto del estudiantado con el sector productivo a través de becas para cursar TFM en empresas y un amplio programa de prácticas extracurriculares remuneradas.

En el curso 2025-26 se incorporan cinco nuevos títulos oficiales adaptados a las demandas actuales

En este curso académico, sigue siendo aplicable la bonificación de la Junta de Andalucía del 99% del importe de tantos créditos como los aprobados en primera matrícula en los dos últimos cursos, siempre que dichos créditos no hubiesen ya generado la bonificación y se cumplan el resto de los criterios. De esta forma el estudiantado que continúa cursando un máster desde sus estudios de grado tiene la opción de cursar un máster en la UCO prácticamente gratis.