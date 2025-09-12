Última oportunidad para cursar uno de los másteres de la Universidad Loyola este curso 25/26

Loyola lidera en Andalucía con una tasa de afiliación del 80,4% entre sus egresados de máster

La Universidad Loyola encara la recta final del proceso de admisión a sus programas de posgrado con la última convocatoria de prueba de admisión, que se celebrará de manera online el 24 de septiembre. Con una amplia oferta de másteres en sus campus de Sevilla y Córdoba en áreas como Ingeniería, Derecho, Psicología, Educación, Salud, Business, Comunicación e Investigación, Loyola se ha consolidado como referente en empleabilidad y excelencia académica en Andalucía y entre las mejores de España. En un mercado laboral cada vez más competitivo, cambiante y exigente, la especialización se convierte en un paso imprescindible para quienes quieren acceder y consolidarse en el mundo profesional.

Formación práctica y en contacto con las empresas

El modelo Loyola combina excelencia académica, contacto directo con el mundo empresarial, profesorado de prestigio con experiencia profesional e investigadora, y un fuerte compromiso con el desarrollo personal y social del estudiante. Los alumnos participan en talleres prácticos, masterclass y visitas a empresas que les permiten adquirir competencias reales y generar una red de contactos clave para su futuro profesional. La oferta académica abarca másteres habilitantes y títulos propios que responden a las demandas del mercado laboral.

El objetivo es claro: formar a profesionales altamente cualificados y a personas íntegras y comprometidas

En el ámbito jurídico destaca el Máster Universitario en Abogacía y Procura, reconocido entre los diez mejores de España y primero en Andalucía en atracción de grandes despachos, que además puede combinarse con dobles másteres en Asesoría Jurídica de Empresas, Tributación y Asesoría Fiscal o Asesoría y Consultoría Laboral.

La rama de Ingeniería incluye el Máster Universitario en Ingeniería Industrial, habilitante para el ejercicio profesional, y los másteres en Energías y Tecnologías del Hidrógeno e Inteligencia Artificial, vinculados a los retos de la digitalización, la sostenibilidad y la innovación.

En el área de Psicología, Loyola imparte el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, tanto en los campus de Córdoba como Sevilla. Puede completarse con títulos especializados en Intervención Psicológica en Infancia y Adolescencia, Atención Temprana o Neuropsicología.

En Educación y Ciencias de la Salud se ofrece el Máster Universitario en Formación del Profesorado y se incorporan nuevas titulaciones como Psicopedagogía y Neurorrehabilitación, que responden a la creciente necesidad de profesionales en el ámbito social y sanitario.

El área de Business y Comunicación ocupa también un lugar destacado en la propuesta de Loyola. Los Master in Management prepara a los recién graduados para iniciar su trayectoria en la empresa con una visión global y multidisciplinar, mientras que el MBA está diseñado para profesionales que desean dar un salto en su carrera con una formación de liderazgo, innovación y gestión empresarial aplicada. Junto a ellos, el Máster en Dirección de Comunicación Corporativa forma a expertos capaces de diseñar e implementar estrategias de comunicación adaptadas a un entorno en constante cambio, con especial atención a la reputación, las relaciones institucionales y la gestión de crisis.

El impacto de este modelo se refleja en los resultados de empleabilidad. Según el informe de la Fundación CyD, Loyola lidera en Andalucía con una tasa de afiliación del 80,4% entre sus egresados de máster, un 75% de contratos indefinidos y un 95,1% de empleos a tiempo completo, cifras que la sitúan también entre las primera universidades de España.

Quienes deseen cursar un máster en Loyola deben cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente y por la propia universidad, además de superar una prueba de admisión. La última prueba prevista para el 24 de septiembre es la oportunidad definitiva para incorporarse a un proyecto formativo único que abre las puertas al mercado laboral. Más información disponible en su web uloyoIa.es/masteres