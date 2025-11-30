Apuesta por la excelencia en la asistencia del asma grave en España

En el panorama del asma grave en España, dos sociedades científicas destacan por el papel que están desarrollando en torno al manejo de esta enfermedad: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Ambas sociedades científicas no solo reúnen a los principales especialistas del país en esta patología, sino que también impulsan la investigación, la formación y la mejora del abordaje del asma grave, contribuyendo a seguir mejorando la atención para los pacientes con este diagnóstico.

En ello incide la doctora Teresa Ramírez, jefa de Servicio de Neumología del Hospital Universitario Infanta Sofía y directora de Calidad de SEPAR desde 2021. Para ella, “SEPAR es la primera sociedad que inició el proceso de acreditación de unidades asistenciales de patologías respiratorias, siendo la de asma la primera. En este momento, SEPAR tiene organizado un sistema de acreditación para 15 tipos de unidades asistenciales distintas, ofertando la acreditación y reacreditación cada año”. Y puntualiza: ”Las acreditaciones para el asma se clasifican en tres niveles: básica, especializada y alta complejidad. Todas ellas con o sin excelencia”.

La importancia de la acreditación de cualquier unidad asistencial sea asma u otra patología “estriba en tener reconocida, para dicha unidad, la capacitación para el adecuado control y seguimiento de la patología que lidera”, explica la doctora Ramírez, para quien “los distintos niveles no suponen una mejor praxis, sino la capacidad para atender casos de mayor complejidad y contar con mejor trayectoria científica”. De hecho, “los niveles más básicos deben cumplir los mismos indicadores asistenciales que las de alta complejidad, que permiten asegurar una atención de calidad”.

Teniendo en cuenta estos aspectos, enfatiza, “la acreditación permite al paciente poder identificar los centros que cuentan con unidades donde estos indicadores han sido evaluados y reconocidos. Si bien, no contar con la acreditación no supone que la actividad que se desarrolla en ese centro no sea de calidad, las acreditaciones son voluntarias y como tal hay centros que eligen no solicitarlas aun siendo centros con capacidad sobrada para optar a ellas”.

Criterios rigurosos

Por su parte, la doctora Alicia Padilla Galo –quien fue responsable de la acreditación de la unidad de asma de alta complejidad del Hospital Universitario Costa del Sol en 2014 y 2023, siendo la primera unidad en conseguir el máximo nivel de la SEPAR en Andalucía Oriental–, considera que “SEPAR ha desempeñado un papel clave en la estructuración y consolidación de las Unidades de Asma en España. Desde hace más de una década, esta sociedad ha impulsado un modelo de atención especializada basado en estándares de calidad, con el objetivo de promover una atención homogénea, integral y centrada en el paciente asmático, especialmente en los casos de asma grave”.

La doctora Padilla, –que actualmente es coordinadora del Grupo de Trabajo de Asma de Neumosur y coordinadora del área de asma de la SEPAR–, reconoce también que “la acreditación supone un reconocimiento a aquellas unidades que cumplen con criterios rigurosos en cuanto a estructura, recursos humanos, procesos asistenciales, investigación y docencia. Además, promueve la mejora continua y la colaboración entre centros, fomentando la creación de redes asistenciales y de investigación que faciliten la equidad en el acceso a la atención de alta calidad”. En el ámbito asistencial, añade, “se tienen en cuenta el volumen de pacientes atendidos, la existencia de circuitos preferentes para abordar las exacerbaciones y la coordinación con atención primaria. También se exige disponer de protocolos actualizados, y una evaluación sistemática de los resultados clínicos”.

En cuanto a recursos humanos y técnicos, explica la doctora Padilla, “las unidades deben contar con profesionales con formación específica en asma –neumólogos y personal de enfermería especializado– y disponer de herramientas diagnósticas avanzadas, como la espirometría, la medición de FeNO (Fracción exhalada de óxido nítrico) o el estudio de la inflamación eosinofílica. En los niveles más altos, se requiere además un abordaje multidisciplinar que incluya alergología, otorrinolaringología, psicología, fisioterapia respiratoria o farmacia hospitalaria”.

También se valora la actividad docente, la investigación y el compromiso con la mejora continua. La participación en proyectos científicos, la formación de residentes, la evaluación de indicadores de calidad y las auditorías internas son, igualmente, elementos clave.

Marco de calidad asistencial

El doctor Juan Carlos Miralles López es el jefe de Alergología del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia y presidente del Comité de Asma de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

SEAIC, a través de su Comité de Asma, puso en marcha en 2015 el proceso de acreditación de Unidades de Asma Grave (UAG). Hasta el momento, explica el doctor Miralles, “se han acreditado 49 UAG, de las cuales 30 tienen calificación de excelencia”. Mediante este proceso, como se ha mencionado antes, “se busca asegurar la acreditación homogénea de las Unidades de Asma promoviendo la calidad y excelencia en la atención a los pacientes asmáticos”.

El presidente redunda en que “las UAG contribuyen a mejorar el proceso asistencial con una orientación centrada en el paciente asmático grave, mejorando el nivel de cuidado, ayudando a generar un marco de calidad asistencial y con el objetivo de lograr estándares de calidad en el manejo del paciente con asma grave”. Desde SEAIC, incide, “se promueve un enfoque multidisciplinar en las UAG, facilitando la colaboración y cooperación de todos los profesionales relevantes en la atención de los pacientes con asma. También se impulsa el desarrollo de planes formativos y la investigación en asma”.

Las claves

Red nacional de UAG: trabajo colaborativo

SEPAR mantiene un compromiso firme con la mejora del abordaje del asma a través de tres ejes: la excelencia asistencial, la investigación y la formación continuada. Entre las prioridades actuales destaca el impulso de una red nacional de Unidades de Asma Grave que fomente el trabajo colaborativo.

Tratamientos avanzados

Otra línea estratégica de esta sociedad científica es impulsar la formación sobre avances terapéuticos y reforzar la formación de los profesionales en la identificación y manejo de fenotipos complejos.

Aplicación de la IA y nuevas técnicas

Para SEAIC es relevante la incorporación de avances tecnológicos y la innovación tecnológica, como la aplicación de la inteligencia artificial, nuevas técnicas diagnósticas y tratamientos personalizados.

Facilitar el acceso y la equidad

SEAIC sigue incrementando el número de unidades acreditadas y promueve la acreditación de UAG en las zonas geográficas en las que están menos presentes.

