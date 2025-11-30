Especialistas de referencia liderando el cuidado integral

El asma es una enfermedad frecuente, pero no todos los pacientes presentan la misma gravedad. Mientras la mayoría puede llevar una vida normal con el seguimiento adecuados, existe un pequeño grupo cuya enfermedad resulta mucho más difícil de controlar. Estos pacientes sufren crisis recurrentes, requieren visitas frecuentes a urgencias o incluso hospitalizaciones (1). Para atender a estas personas se crearon las Unidades de Asma Grave (UAG).

El asma grave es una enfermedad compleja, heterogénea y difícil de controlar a pesar de los tratamientos disponibles. Las UAG son servicios hospitalarios especializados, formados por equipos con amplia experiencia en el manejo de estos casos más complejos (2). Desarrolladas por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), estas unidades tienen por objetivo ayudar a los pacientes a mejorar el control de la enfermedad (2).

Personalización

En ellas se realiza una evaluación sistemática y personalizada de cada paciente: se revisa el diagnóstico, se analizan los tratamientos, se identifican factores que empeoran el asma y se busca la combinación terapéutica más adecuada. Asimismo, es esencial contar de forma coordinada con otras especialidades clave para el correcto seguimiento de los pacientes, involucrando a alergólogos, neumólogos, otorrinolaringólogos, pediatras, endocrinos, digestivos, farmacéuticos hospitalarios, psicólogos, entre otros.

Los expertos y organizaciones de pacientes coinciden en señalar –según el Informe “Inspira” (3) – que las Unidades de Asma Grave son actualmente el ecosistema eficaz, capaz de incorporar todas las oportunidades de mejora de organización, humanización, diagnóstico, control, y manejo terapéutico del asma grave.

Aparte de ello, según todos los expertos consultados, las UAG son reconocidas como el estándar de referencia, tanto desde la perspectiva de mejora de resultados en salud, como desde la perspectiva de eficiencia para el sistema de salud y satisfacción de las expectativas de profesionales, pacientes y gestores. Conforman, además, una estructura cuyo objetivo es ofrecer atención integral e integrada a las personas con asma grave y optimizar el nivel del cuidado que reciben para contribuir, de este modo, a elevar el grado de calidad asistencial.

Doctor Francisco Javier Gutiérrez. / M. G.

Doctor Francisco Javier Gutiérrez

Especialista en Neumología. Responsable de la Unidad de Asma del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

“Atendemos a pacientes de casi toda Andalucía Occidental”

Según el doctor Álvarez, “en el Hospital Virgen del Rocío existe la posibilidad de teleconsulta para los médicos de atención primaria ante cualquier problema neumológico, incluido el asma, con una excelente acogida”. Además, “se mantienen reuniones con especialistas de Alergia, ORL y Farmacia Hospitalaria dentro de la comisión de monoclonales, junto a iniciativas de investigación como RedCLINIASMA, de la que soy director”. El acceso a esta unidad, concluye, “es totalmente libre –previa derivación– incluso para pacientes de otras áreas sanitarias que lo solicitan”.

Doctor Juan Manuel Díez y Doctor Javier Gallego. / M. G.

Doctor Juan Manuel Díez y Doctor Javier Gallego

Ambos son neumólogos de la unidad de asma del hospital Universitario virgen del valme (Sevilla)

“Apostamos por la atención integral del asma con enfoque multidisciplinar y transversal”

El doctor Juan Manuel Díez y el doctor Javier Gallego destacan “la importancia de la multidisciplinariedad”, señalando que “el asma se asocia en un alto porcentaje con patología nasosinusal”, motivo por el que mantienen una consulta conjunta con Otorrinolaringología. También subrayan la necesidad de transversalidad y la colaboración con pediatría neumológica para facilitar la transición de los pacientes desde la infancia a la edad adulta.

Doctora Ana Gómez-Bastero Fernández. / M. G.

Doctora Ana Gómez-Bastero Fernández

Neumóloga, Responsable de la Unidad de Asma del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)

“La colaboración e investigación coordinada entre especialidades es esencial”

La doctora Gómez-Bastero señala que, para tratar de mejorar la asistencia de los pacientes con asma –especialmente los no controlados–, “es esencial impulsar la investigación sobre la historia natural de la enfermedad, sus desencadenantes y nuevas terapias”. Subraya que identificar “factores que mejoren el control del asma tiene un impacto directo en el bienestar del paciente y es uno de los objetivos fundamentales de las unidades de asma”.

Doctor José Gregorio Soto Campos. / M. G.

Doctor José Gregorio Soto Campos

Responsable del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Jerez. Responsable de la Unidad de Asma Grave de Jerez (Cádiz)

“Perseguimos la equidad y calidad asistencial”

El doctor Soto plantea que, para lograr una atención óptima, equitativa y accesible “sería necesario crear una red de Unidades de Asma Grave en todo el país”. Esta red “ayudaría a unificar criterios y procedimientos, reforzar la investigación y conectar nodos de referencia con centros y hospitales de distintas regiones, contribuyendo así a generar una cartera de servicios común y un acceso especializado igualitario en todo el territorio”.

Doctor Julio Delgado. / M. G.

Doctor Julio Delgado

Alergólogo. Unidad de Gestión clínica de Alergología. Responsable de Unidad de Asma del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)

“Las UAG ayudan a reducir hospitalizaciones y a mejorar la eficiencia del sistema sanitario”

Para el doctor Delgado, “es esencial el papel de las enfermeras especializadas que, además de realizar correctamente las técnicas diagnósticas, enseñan al paciente a conocer la enfermedad, usar adecuadamente los inhaladores e identificar señales de alarma para una crisis”. Las UAG “ayudan a que las personas con asma más grave respiren mejor, vivan con menos miedo a la crisis y recuperen una vida más activa y segura”.

Doctor Daniel del Castillo Otero. / M. G.

Doctor Daniel del Castillo Otero

Neumólogo. Responsable de la Unidad de Neumología del Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz). Responsable de la Unidad de Asma de dicho centro

“Los avances tecnológicos son de suma importancia para nuestros pacientes”

Las técnicas de imagen avanzadas, explica el doctor Castillo, “como la resonancia magnética con gases hiperpolarizados y la tomografía computarizada de tórax, permiten cuantificar de forma objetiva parámetros morfológicos y funcionales en pacientes con asma”. Estas herramientas “emergen como biomarcadores que ayudan a correlacionar la gravedad de la enfermedad, caracterizar fenotipos, seleccionar tratamientos dirigidos y monitorizar la respuesta terapéutica”.

Doctora Carolina Puchaes / M. G.

Doctora Carolina Puchaes

Servicio de Neumología. Responsable de la Unidad de Asma DEL Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (Huelva)

“La precisión clínica y la coordinación interdisciplinar son fundamentales”

La doctora Puchaes pone de relieve que “la precisión clínica y la coordinación interdisciplinar son clave en el manejo del asma grave”, ya que muchos pacientes experimentan retrasos en pruebas y acceso a tratamientos avanzados. La colaboración entre especialidades permite abordar comorbilidades y ofrecer una atención integral que mejora el control de la enfermedad y la calidad de vida.

Doctora Belén Hinojosa. / M. G.

Doctora Belén Hinojosa

Alergóloga. Unidad de Asma del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (Huelva)

“El diagnóstico tempranoes clave para abordar eficazmente el asma”

Según la doctora Hinojosa, la visión del alergólogo es clave para atender correctamente a pacientes de todas las edades, enfatizando la importancia de un diagnóstico temprano. Advierte que “el asma va evolucionando si no se atiende a tiempo, complicando el tratamiento y la salud del paciente (4)”. Junto al abordaje multidisciplinar, “un diagnóstico adecuado contribuye a reducir costes en el sistema sanitario, evitando urgencias, efectos secundarios y uso innecesario de recursos (5)”.

Doctora Concepción Morales García. / M. G.

Doctora Concepción Morales García

Jefa del servicio de Neumología y responsable de la Unidad de Asma DEL Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

“La atención integral y especializada es clave para el control del asma”

La doctora Morales afirma que “la atención integral y la educación del paciente son clave para controlar el asma”; y que, en ocasiones, se requieren tratamientos avanzados y manejo especializado, priorizando la derivación a una Unidad de Asma Grave. Su unidad atiende a más de 2.000 pacientes al año en consultas médicas y de enfermería, realizando todas las pruebas diagnósticas necesarias para una atención de calidad.

Doctor Luis Fernando Cassini Gómez. / M. G.

Doctor Luis Fernando Cassini Gómez

Neumólogo. Unidad de Asma del Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada)

“El seguimiento de un mismo profesional fortalece la relación médico-paciente”

El doctor Cassini reconoce que “la innovación terapéutica y las UAG han contribuido a mejorar la atención y el control de los pacientes, permitiendo confirmar diagnósticos, descartar comorbilidades y reforzar el cumplimiento del tratamiento”. Además, “el seguimiento personalizado por un mismo profesional facilita el acceso al sistema y fortalece la relación médico-paciente”.

Doctor Fernándo Florido. / M. G.

Doctor Fernándo Florido

Responsable de Alergología del Hospital Clínico San Cecilio (Granada)

“El abordaje integral busca optimizar resultados y favorecer la remisión clínica”

“Las UAG, a nivel de la especialidad de Alergología, contribuyen a mejorar el control de los pacientes al identificar endotipos y fenotipos que orientan las opciones terapéuticas, especialmente en quienes presentan sensibilización alérgica y crisis frecuentes”, explica el doctor Florido. El abordaje integral, concluye, “busca optimizar resultados y favorecer la remisión clínica e, incluso, completa del paciente”.

Doctora María Pérez

Neumóloga. Unidad de asma del Hospital Universitario Costa del Sol (Málaga)

“El apoyo psicológico mejora la calidad de vida y el bienestar de los pacientes”

El apoyo psicosocial es fundamental en el asma grave, aunque en muchos hospitales, incluida esta unidad, “aún no se cuenta con psicólogos especializados en enfermedades crónicas”, reconoce la doctora Pérez. Este acompañamiento ayudaría a los pacientes y sus familias a comprender la enfermedad. “En nuestra unidad contamos con un equipo de enfermería con el que tenemos un apoyo importante para el control de los pacientes”.

Doctor Ibon Eguiluz Gracia

Alergólogo e investigador. Unidad de asma del Hospital Universitario Regional de Málaga

“Los tratamientos más precisos repercuten en una recuperación más rápida”

El doctor Eguiluz resalta que las UAG –la suya es multidisciplinar y con una alta actividad investigadora profesional–, “facilitan un abordaje más preciso de la enfermedad y una recuperación más rápida”. Asimismo, estas unidades, promueven “una educación sanitaria que permite reducir las visitas de los pacientes a urgencias o los ingresos hospitalarios, evitando el absentismo laboral y escolar”.

