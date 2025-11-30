El impacto del asma grave en España

El asma es una enfermedad crónica, altamente prevalente, que afecta a millones de personas en todo el mundo, produciendo elevados costes sanitarios, que podrían evitarse en parte con un adecuado control de la enfermedad1. En España se calcula que hay 2,5 millones de pacientes asmáticos (1), basado en una prevalencia aproximada del 5 % en adultos y del 10 % en niños (2). Esta cifra supone un gran impacto no solo sobre los pacientes, sino también sobre la sociedad en términos de calidad de vida, absentismo laboral y escolar, consumo de recursos (consultas, hospitalizaciones) y muertes.

En el abordaje de esta enfermedad, se identifican barreras importantes en el diagnóstico –con altas tasas de infradiagnóstico (cercano al 50%) y sobrediagnóstico (entre el 25 y el 35 %)– y en el tratamiento (3), donde la falta de adherencia es uno de los problemas principales4. Factores emergentes como el cambio climático y la contaminación del aire, tanto exterior como interior, están agravando la prevalencia y severidad de la patología (4).

A pesar de los avances terapéuticos y de la implementación de guías de práctica clínica, el 50 % de las personas con asma no alcanza el control deseable (4) y esta circunstancia puede impactar de manera considerable en la calidad de vida de quienes la padecen. Aunque se han producido avances en el conocimiento y el tratamiento del asma, su variante grave continúa siendo un problema de salud pública debido a su complejidad diagnóstica, las dificultades en su manejo y su impacto físico, emocional y social.

En este contexto surge el Informe “Inspira” –desarrollado por un grupo de expertos a nivel nacional e integrado por neumólogos, alergólogos, pacientes y directivos sanitarios– cuyo objetivo principal es, a partir de la experiencia del paciente, analizar los principales retos y oportunidades que acometer para optimizar la calidad asistencial que se presta a los pacientes con asma grave.

Fuente: SEPAR y SEAIC. / Departamento de Infografía.

Esta iniciativa, impulsada por el Observatorio de Salud, con la colaboración de la compañía biofarmacéutica GSK, busca igualmente sensibilizar sobre los retos que afrontan tanto los pacientes como los profesionales que los atienden y, sobre todo, reconocer el papel esencial de las Unidades de Asma Grave (UAG) –en la infografía se refleja las que existen en Andalucía– como modelo asistencial de referencia, basado en la evidencia científica, la eficiencia, la accesibilidad y el trabajo multidisciplinar. El Informe “Inspira” propone consolidar y expandir las Unidades de Asma Grave. Porque son consideradas como el estándar de referencia para un manejo integral y eficiente de esta enfermedad, al contribuir en la mejora de los resultados clínicos y en la optimización de los recursos del sistema sanitario. Estas Unidades cuentan con las herramientas diagnósticas necesarias para ofrecer un diagnóstico preciso y temprano y, sobre todo y más importante, con recursos humanos altamente especializados que garantizan un enfoque transversal e integrador, orientado a un abordaje multidisciplinar entre todas las especialidades implicadas: neumología, alergología, otorrinolaringología, enfermería, psicología, fisioterapia y rehabilitación respiratoria, farmacia hospitalaria...

Así pues, las UAG son pilares clave del sistema para mejorar la calidad de vida de los pacientes, proporcionando protocolos actualizados, acceso a terapias innovadoras, educación sobre la enfermedad de todas las partes implicadas y coordinación eficiente entre los diferentes profesionales de la salud que intervienen en cada proceso.

Desde las UAG, existe un consenso unánime entre expertos y pacientes sobre la necesidad de desarrollar una acción coordinada con la Administración Sanitaria, nacional y autonómica, que impulse el desarrollo de un Plan Nacional de Asma Grave, el reconocimiento y acreditación de estas unidades y el desarrollo de una metodología de trabajo en red que garantice la equidad, el acceso a la innovación y una atención de calidad sin importar dónde habite el paciente.

Referencias:

1 SEPAR celebra la eliminación del visado para la triple terapia en asma grave para un buen control de la patología. SEPAR [Internet]. N.d. [citado el 28 de marzo de 2025]. Disponible en: https://separ.es/http%3A/separ0.vl23514.dinaserver.com/node/787 (Último acceso: noviembre 2025).

2 Gómez J.T, Molina J, Gómez F, et al. Criterios de derivación en asma 2.0. 2ª Ed. Madrid;2021.

3 Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Criterios de derivación en asma: Documento de consenso [Internet]. 2018. [citado 1 Sep 2025]. Disponible en: https://semg.es/images/documentos/consenso_criterios_derivacin_asma.pdf (Último acceso: noviembre de 2025).

4 GEMA 5.3. Guía Española para el Manejo del Asma [Internet]. gemasma.com: Luzán 5; 2023. Disponible en: https://www.gemasma.com/user/login?destination=/ profesionales (Último acceso: noviembre de 2025).5 Álvarez-Gutiérrez FJ, Blanco-Aparicio M, Plaza V, et al. Documento de consenso de asma grave en adultos. Actualización 2020. Open Respir Arch. 2020;2(3):158-174.

-Para más información, consulte con su médico.

NP-ES-ASU-EDTL-250005(v1) 11/2025