“Unidades de Asma Grave en Andalucía: un modelo multidisciplinar para garantizar calidad y equidad”

El asma es una enfermedad crónica que afecta a 2,5 millones de personas en España (1) y que puede condicionar la vida diaria, el rendimiento laboral y la utilización de recursos sanitarios. Aunque la mayoría de los pacientes pueden controlar su enfermedad con un tratamiento adecuado, existe un grupo minoritario con asma grave, que concentra la mayor parte de las crisis en pacientes asmáticos, hospitalizaciones y costes. Su abordaje exige equipos experimentados, recursos específicos y una organización asistencial basada en la evidencia.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) han desarrollado en los últimos años un modelo moderno de acreditación de Unidades de Asma Grave (UAG) que garantiza que los pacientes con mayor complejidad reciban una atención especializada, segura y basada en la evidencia científica. Estas unidades representan una manera actual de entender la asistencia: un trabajo en equipo real donde neumólogos, alergólogos, farmacia hospitalaria, otorrinolaringología, psicología, enfermería especializada, fisioterapia respiratoria e incluso atención primaria colaboran de forma coordinada para ofrecer una atención integral centrada en el paciente.

Para la ciudadanía es útil conocer que la acreditación distingue tres tipos de unidades:

-Alta Complejidad, capaces de realizar cualquier prueba diagnóstica o tratamiento.

-Unidades Especializadas, con un alto nivel de recursos y capacidad docente e investigadora.

-Unidades Básicas, que garantizan una atención experta y estable en centros de menor tamaño.

Además, cualquiera de estas unidades puede obtener el distintivo de Excelencia, que certifica el cumplimiento de criterios estrictos de calidad y seguridad. Para los pacientes y sus familias, este sello es una garantía objetiva de buena práctica clínica.

La visión del CACM

Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, consideramos que las Unidades de Asma Grave representan un estándar asistencial imprescindible. Transmiten una mayor confianza para los pacientes, mejores resultados de salud y un uso más eficiente de los recursos disponibles. Su carácter multidisciplinar refleja la evolución natural de la medicina moderna: ninguna especialidad, por sí sola, puede afrontar la complejidad del asma grave.

Por ello defendemos: la consolidación y ampliación de esta red en todas las provincias; el apoyo decidido de la administración sanitaria; la mejora de los circuitos de derivación entre niveles asistenciales; y el impulso de programas de formación continuada para todos los profesionales implicados.

Las Unidades de Asma Grave acreditadas sitúan a Andalucía en una posición avanzada, alineada con la mejor evidencia disponible y con un compromiso claro con la equidad. Son un ejemplo de cómo la colaboración entre especialidades y la organización inteligente de los recursos mejoran la salud de los pacientes y fortalecen el sistema sanitario.

Una red andaluza en expansión

Andalucía cuenta hoy con unidades acreditadas por ambas sociedades científicas, lo que demuestra el compromiso de nuestra comunidad con la atención especializada al asma grave.

Acreditadas por la SEAIC:

-Hospital Virgen Macarena (Sevilla) – Excelencia.

-Hospital Regional de Málaga (Málaga) – Excelencia.

-Hospital Clínico San Cecilio (Granada).

-Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva).

Acreditadas por la SEPAR (Excelencia):

-Hospital Costa del Sol (Marbella)

-Hospital Virgen de las Nieves (Granada).

-Hospital Virgen del Rocío (Sevilla).

-Hospital de Jerez (Cádiz).

-Hospital Clínico San Cecilio (Granada).

-Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva).

-Hospital Virgen Macarena (Sevilla).

Unidad Básica (SEPAR):

-Hospital Virgen de Valme (Sevilla).

-Hospital de Puerto Real (Cádiz).

Esta red permite que miles de pacientes andaluces accedan a una atención avanzada, sin necesidad de desplazamientos excesivos, y contribuye a una distribución más equitativa de los recursos sanitarios.

Referencia:

