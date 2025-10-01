Agriges presenta en Fruit Attraction su nueva línea de productos 'Buystar Flow'

Agriges es líder en la producción y comercialización de especialidades nutricionales para la agricultura. Todos sus productos derivan del desarrollo de tecnologías de producción innovadoras por parte del departamento de investigación y desarrollo de la compañía para proporcionar soluciones adecuadas a las necesidades específicas del campo.

Presente en Fruit, su actividad ha sido frenética en estos primeros días de feria, con continuas reuniones con clientes, en buena parte de Sudamérica, un mercado fundamental para el sector de los fertilizantes. Marta López, responsable de Márketing y Desarrollo para España y norte de Italia, explica las novedades que han traído a Fruit Attraction. "Este año presentamos nuestra nueva tecnología, con la línea de productos Buystar Flow. Se trata de productos líquidos minerales en la que hemos producido una tecnología nuestra, con microorganismos que gestionan mejor los aportes minerales que se le dan a la planta".

El objetivo de esta nueva tecnología es intentar dar nutrición de una manera más sostenible, con menos aporte pero que llegue bien a la planta y pueda usarlo en todas sus funciones. "Llevamos más de una década desarrollando tecnología específica de microoganismos, con nuestras cepas específicas registradas a nivel internacional para dar valor al clásico fertilizante, pero que sea mucho más eficiente y sostenible", apuntaba Marta.

Los productos de Agriges no se focalizan en un cultivo específico, sino que aportan mejoran la productividad y calidad de cada zona sin importar el tipo de explotación que sea. "La agricultura la trabajamos en todos sus segmentos, no nos centramos en un cultivo más que en otro. Producimos fertilizantes, bioestimulantes, inductores de resistencia que mirados de forma específica en una estrategia dedicada a cada cultivo da el requerimiento que nosotros buscamos. En España estamos muy focalizados en este último período en Andalucía, en los berries de la zona de Huelva y los hortícolas de Almería".