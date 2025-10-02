Agrobío y un vanguardista control de plagas como respuesta a los retos de la agricultura moderna

En un contexto agrícola cada vez más exigente, donde la sostenibilidad y la diferenciación en calidad marcan el futuro del sector, Agrobío se ha consolidado como un referente internacional en control biológico y polinización natural. La empresa almeriense ha sabido crecer de la mano de la innovación aplicada, desarrollando soluciones que permiten a los productores producir de manera más eficiente, segura y competitiva en los mercados.

Y bajo esa premisa se ha presentado en Fruit Attraction, ofreciendo sus nuevas soluciones en favor de un sector cada vez más exigente y que requiere de una adaptación constante a un contexto cambiante. Isabel Santorromán, directora de negocio de Agrobío, resaltaba el afán de la empresa por "estar siempre a la vanguardia del control biológico, es decir, estar siempre al lado del agricultor promocionándole soluciones a esos retos que se enfrenta la agricultura moderna".

Santorromán hacía hincapié en los 30 años de trayectoria de Agrobío y aludía a los grandes hitos logrados hasta la fecha, empezando por la biopolización, "que fue nuestra razón de ser", pasando por el control biológico y esos insectos de nueva generación y terminando por la biodiversidad funcional, que es, subraya, "esa manera de prevenirnos antes de curarnos, de tener esos insectos bien establecidos en el cultivo antes de que llegue la plaga y así poder defender la planta desde el primer momento".

Es por ello que seguir gozando de presencia en ferias internacionales es capital para Agrobío. Así lo pone de manifiesto su resposanble, destacando "que es una feria referente ya a nivel mundial, cada vez más importante, que cobra más relevancia y es verdad que no solamente nos visita gente de España, sino también de otros países y hay que estar mostrando toda esa tecnología y toda esa industria auxiliar que está acompañando al campo".

Soluciones de Agrobío para el control biológico de plagas / JAVIER ALONSO

"El cambio climático es una realidad"

La directora de negocio ha desgranado los avances que presenta en esta cita internacional, haciendo énfasis en la biodiversidad funcional, consistente en utilizar plantas autóctonas que sirvan de barrera y de prevención a la entrada de las plagas y que esas plantas además sirvan de refugio a todos esos insectos beneficiosos que hay en la naturaleza, atraerlos a los cultivos y que defiendan la planta. También destaca la labor en materia de genética y nutrición, en control biológico porque, dice Santorromán, "entendemos que el campo sufre cambios".

"El cambio climático es una realidad y tenemos que adaptar esas soluciones a las nuevas condiciones a las que nos estamos enfrentando, y por eso trabajar en insectos cada vez más adaptados a climas más fríos o a climas más cálidos, a que no haya presencia de plagas pero que ese insecto se pueda establecer antes, aunque no haya comida", abunda. "Cuando no hay plagas debemos proporcionarles alimento para que se mantengan en el cultivo, puedan desarrollarse y ya cuando venga esa plaga tengamos nuestro ejército de soldados dispuestos a defendernos", apostilla.

Santorromán hacía alusión a un sector agrícola cada vez más "proactivo" que está recibiendo este tipo de soluciones con entusiasmo. "Son conscientes de que todas estas soluciones y estos elementos son un complemento para lo que llamamos el control integrado de plagas, donde el control biológico ejerce un papel muy importante. Nos ayuda además a dar esas herramientas para hacer cultivos cada vez más seguros, más sostenibles y es lo que nos están demandando los consumidores, así que hay que estar al lado del agricultor para poderle darle esa herramienta", concluía la responsable de Agrobío.