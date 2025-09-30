ANECOOP celebra medio siglo unida y conectada con el futuro de la agricultura

Anecoop, primera empresa hortofrutícola del Mediterráneo, celebra su 50 Aniversario. Fruit Attraction ha sido el escenario elegido para hacer balance ante los medios de comunicación de estas cinco décadas de servicio al sector en una rueda de prensa en la que han estado presentes el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, y su director general, Joan Mir. Un recorrido por la historia, los hitos más importantes, la actualidad y las líneas futuras de actuación de la entidad.

Agricultura con valores

Con una felicitación, “A todos los que han formado y forman parte de esta gran familia” ha comenzado su intervención el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, “Nuestros agricultores son los protagonistas de nuestra historia. Cultivan futuro guiados por los valores cooperativos y comprometidos con una agricultura sostenible que garantiza alimentos saludables, protege el medio ambiente y fortalece las comunidades rurales”.

Anecoop: de proyecto disruptivo a referente internacional

Anecoop nace en 1975 cuando 31 cooperativas citrícolas decidieron unificar su volumen de producción para abordar en mejores condiciones comerciales los mercados del este de Europa. Ser un interlocutor atractivo para la gran distribución por oferta y servicio, fue otro de los grandes objetivos desde el inicio. “Arranca así un proyecto disruptivo para aquella época, que hoy se ha consolidado como referente en el sector hortofrutícola en Europa” según su presidente, Alejandro Monzón.

En la actualidad, Anecoop integra a 61 entidades socias y representa a más de 20.000 agricultores que cultivan más de 61.000 hectáreas repartidas por toda la geografía española, concretamente en 13 provincias (Valencia, Castellón Alicante, Murcia, Almería, Cádiz, Sevilla, Huelva, Ciudad Real, Segovia, Valladolid, Navarra y Lleida).

En cuanto a su oferta se refiere, el director general de Anecoop, Joan Mir, ha señalado que “ofrecemos una amplia gama de productos que incluye cítricos, frutas de temporada —verano y otoño—, frutas exóticas, hortalizas tanto de invernadero como de cultivo al aire libre, además de zumos, conservas vegetales, flores y productos de V gama. Contamos también con una división especializada en vinos. A la producción convencional sumamos prácticas de producción integrada y agricultura ecológica, siempre con el objetivo de mejorar la rentabilidad de nuestros socios y responder eficazmente a las exigencias del canal de distribución.”

Con más de 90 productos en cartera, Anecoop dispone de una oferta homogénea en términos de volumen, gama y calendario, presente en un total de 74 países.

Además, cuenta con una estructura integrada por cinco delegaciones en España, doce filiales en ocho países y dos plataformas logísticas, que la capacita para dar una respuesta ágil y un servicio próximo y eficiente a sus clientes, configurando la que es, en palabras de su presidente, “posiblemente, la mayor red comercial hortofrutícola en Europa”.

Hitos en la historia de Anecoop

Durante la rueda de prensa se han repasado algunos de los hitos que han marcado la historia de Anecoop, destacando por encima de todo el papel fundamental de las personas que la han sostenido e impulsado a lo largo de cinco décadas. Otro de los momentos clave de la organización fue el nacimiento de su red comercial internacional con la puesta en marcha de primera filial en Francia en 1979; el lanzamiento de productos tan emblemáticos como la sandía sin pepitas Bouquet (1992) y el kaki Persimon (1997); la elaboración en esa misma década del reglamento naturane de producción integrada; el lanzamiento de campañas de comunicación para poner en valor el medio rural y la actividad agrícola, como Raciones de Vida para el Campo (2020); su afán por ir más allá en el ámbito de la gestión sostenible, que arrancó en 2021 con su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la presentación en 2023 del Observatorio de Sostenibilidad de Anecoop.

Pioneros en sostenibilidad e innovación

Anecoop es pionera en sostenibilidad. Ya en la década de los 90 elabora el reglamento naturane que contemplaba criterios ESG que sus socios tenían que cumplir para obtener esta exigente certificación. Un sistema de producción integrada que fue el primero en ser homologado por GLOBALG.A.P (entonces EUREPGAP) a principios de los años 2000.

Un compromiso reforzado con la puesta en marcha, de la mano de Kiwa I+D+I, del Observatorio de Sostenibilidad de Anecoop, cuya presentación tuvo lugar en el marco de Fruit Attraction 2023. “Una ambiciosa iniciativa que permite a nuestros socios medir de forma precisa su impacto, adaptarse a la normativa y tomar mejores decisiones en esta materia, mejorando la eficiencia, la competitividad y el valor social y ambiental del sector. En la actualidad son 25 las entidades socias se han sumado a esta iniciativa, cifra que esperamos que siga creciendo en los próximos meses”, según ha afirmado Joan Mir en su intervención.

El enfoque estratégico en torno a la creación de valor desde la innovación es seña de identidad de Anecoop. No solo en lo que refiere al producto, con dos centros de I+D+iT, sino también en la gestión del negocio.

Integración y cooperación cooperativa: “Juntos llegamos más lejos”

Desde hace 25 años Anecoop promueve avanzar en el que es uno de sus objetivos fundacionales: la formalización de procesos de integración e intercooperación entre sus socios. La generación de estas alianzas es clave para la viabilidad de la agricultura en el futuro, ya que refuerza el potencial colectivo sobre el individual, multiplicando la capacidad de respuesta en un mercado global en constante transformación.

Según el presidente de Anecoop “aspiramos a consolidar un ecosistema de entidades asociadas más compacto en número, pero significativamente más robusto y cohesionado. Esta evolución será el resultado de procesos sostenidos de integración, cooperación y generación de sinergias que venimos promoviendo desde hace años, con la firme convicción de que la unión y el trabajo colaborativo constituyen pilares esenciales para asegurar la sostenibilidad y competitividad de nuestras estructuras en un entorno cada vez más dinámico y exigente”.

Impulsando futuro

Un 50 Aniversario es momento de volver la vista atrás y hacer balance, pero también de sentar las bases de la hoja de ruta de Anecoop para los próximos años.

En este sentido, Joan Mir ha señalado que “las directrices futuras comprenden diversos ámbitos: la adaptación a los avances en las nuevas tecnologías, al cambio climático y a los nuevos marcos normativos; la lucha contra las plagas, el fomento del relevo generacional que tanto nos preocupa y la puesta en valor de la producción agrícola frente al consumidor. Avanzamos también en la construcción de valor diferencial a través de la comunicación. Además, para adaptar nuestra gestión a los cambios del entorno y los mercados, hemos comenzado a trabajar con un nuevo modelo organizativo dentro de nuestro departamento comercial”.

Por su parte, el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, ha querido destacar que una de las principales líneas de trabajo se centra en “avanzar en soluciones reales para atraer a los jóvenes al campo, porque sin relevo generacional, la agricultura tal y como la conocemos dejará de existir. El argumento principal es la propia naturaleza de la agricultura: la responsabilidad de alimentar a la sociedad. En torno a este mensaje, estamos inmersos en el desarrollo de varios proyectos junto a nuestros socios, orientados a hacer de las cooperativas un entorno empresarial con el que los jóvenes se sientan identificados y que les ofrezca posibilidad de crecimiento y de futuro”.

Anecoop celebrará este 50 Aniversario a lo largo de todo el ejercicio 2025-2026, con el reto de transformar todos estos desafíos en oportunidades para seguir avanzando en competitividad y posicionamiento internacional, mejorando la rentabilidad de sus agricultores, que según Joan Mir “son la razón de ser de Anecoop, una empresa de personas para personas”.