Biorizon se expande por el mundo: el 60% de su mercado ya es exterior

Biorizon Biotech, la empresa líder en soluciones biotecnológicas aplicadas a la agricultura, ha captado la atención un año más en Fruit Attraction gracias a su catálogo reforzado de productos innovadores con soluciones específicas para cada cultivo, consolidando así su posición como referente internacional en el sector de los bioestimulantes.

Como explica Fernando Román, el presidente de Biorizon Biotech, este año han ampliado su gama de bioestimulantes europeos certificados. "Somos la empresa que más bioestimulantes certificados o certificación europea tiene del mercado y la hemos ampliado con tres referencias más.

Una vez que la empresa ya se ha consolidado en el mercado exterior, en este su séptimo año en Fruit Attraction, Biorizon se ha centrado en atraer a muchos de sus clientes de fuera que realizar encuentros físicos y que conozcan de primera mano cómo trabajan. "Aprovechamos la feria como punto de partida para luego trasladarlo también a nuestras instalaciones en Almería, que es donde realmente donde pueden ver la diferenciación y hacia dónde vamos como compañía y con nuestros productos", explica el presidente.

La presencia de Biorizon en el extranjero es cada vez mayor y ya supone un 60% de su negocio, operando en 70 países con filiales en México, Italia y Perú. No obstante, la intención es seguir creciendo en nuevos mercados, con la apertura de filial en Brasil, o llegando a mercados en Asia y América del Norte.

El crecimiento de Biorizon ha sido constante y notable durante los últimos años. Algo que, según su presidente, se debe a la importante labor de investigación que realizan. "Los primeros años se centraron en desarrollar producto. Ahora el gran crecimiento es porque el producto ya se está probando en distintos mercados. Partimos de España, pero en Brasil, por ejemplo, las condiciones son muy diferentes. Cuando el agricultor ve que el producto funciona también allí, conseguimos crecer", explica.