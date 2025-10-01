Carmen Crespo pide al Gobierno bloquear el marco financiero propuesto por la Comisión

La eurodiputada Carmen Crespo visitó Fruit Attraction para acompañar a las empresas andaluzas del sector agroalimentario, Allí, en el Pabellón de Andalucía, explicaba ante los medios de comunicación cómo está el marco financieron para la aprobación de la siguiente PAC. "No estamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión, los agricultores y ganaderos no pueden pagar los intereses del 20% del Next Generation que lleva ese marco financiero, que no se ha invertido en el tema agrario ni en el tema hídrico. Nuestra posición es contraria y lo que queremos es que nuestro país, España, vote en contra".

De la misma forma, Crespo hacía referencia a los programas de innovación de frutas y hortalizas. "A través de la OPFH, innovamos, investIgamos, hacemos la cuarta y la quinta gama... Por eso somos pioneros, y alimentamos a toda Europa. Pero esta inversión tiene un tope y ésta tendría que ser cofinanciada por nuestro país. Deberíamos de tener como antes, un programa ilimitado, que se garantice desde España el programa de frutas y hortalizas. Éste es el futuro, esta es la agricultura más importante del siglo XXI".