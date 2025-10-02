Crisagro vende un modelo de gestión integral de finca desde la plantación hasta la recolección

Era una de las empresas debutantes en Fruit Attraction. Crisagro, proyecto de sucesión natural de Grupo Crisara, ha estado presente en Madrid con una especialización clara en agricultura ecológica y ha presentado su modelo de gestión integral de leñosos, almendros y pistachos principalmente, donde también se incluye la vid y el olivar.

"Vendemos un modelo de gestión integral sostenible que opera en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura dentro de España, pero también estamos haciendo cosas muy fuertes ahora mismo en Azerbaiyán, Portugal y Francia. Se trata de un modelo de gestión integral de finca desde la plantación hasta la recolección, donde aportamos toda la tecnología y el conocimiento necesario para llevar a cabo un cultivo, como puede ser pistacho, almendro, vid o olivo", explicaba Cristóbal Aránega.

La compañía que opera desde Chirivel aplica toda la investigación procedente de centros como el IFAPA, el Cebas de Murcia, el IRTA de Lérida, el Centro de Referencia de Fruticultura Mediterránea. "Comprobamos en campo los resultados de distintas variedades y distintos patrones, también de distintos métodos de poda aplicados, de gestión del suelo para que podamos tener más acopio de agua...", punto en el que profundizaba Aránega: "Cada vez en una España que cada vez llueve menos y llueve de forma distinta. Por tanto tenemos que hacer una gestión diferente del suelo, para que éste sea una esponja y toda el agua que nos caiga se nos quede, o la mayor parte. Hay que acorchar el suelo, hay que prepararlo, hay que ponerlo a disposición de que tanto por curvas de nivel como por propia gestión de pinchazos con ripel, el agua se vaya quedando y haya un aprovechamiento general de todos los recursos de los que disponemos".

Crisagro tiene claro que la agricultura regenerativa es el futuro del sector. "Somos partícipes de todo un sistema donde haya una gestión cada día más sostenible y más eficiente, pero también rentable, ése es nuestro objetivo. Trabajamos con pequeños agricultores y también con grandes grupos de inversión, les estamos llevando esa gestión sostenible donde realmente se valora muchísimo que haya un secuestro de carbono, una baja huella hídrica y de carbono", finalizaba.