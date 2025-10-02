Ecoculture muestra los beneficios de su gama de productos contra el estrés vegetal

Ecoculture Biosciences ha asistido a Fruit Attraction de la mano de Innovacal, el primer clúster de empresas agrotecnológicas, con el objetivo de fortalecer sus relaciones con clientes tanto nacionales como internacionales, así como de mostrarles las últimas novedades en su gama de productos para combatir el estrés abiótico y biótico.

Javier Moreno, director de Marketing de Ecoculture, explica que con su presencia en la feria han logrado "consolidar los clientes que ya tenemos, visitar a proveedores y productores y recibir en nuestro estand a distribuidores que tenemos dentro de España y fuera". En definitiva, es un buen momento para mantener reuniones que durante el año es más complicado realizar de forma presencial. "Siempre surgen nuevas oportunidades, damos a conocer nuestros productos y luego fructifican a lo largo del año", aclara.

Este año además han podido mostrar en la feria los últimos resultados sorprendentes de los ensayos que han realizado con sus productos ya consolidados. Por ejemplo, en el caso de XStress, que es un producto nutricional desarrollado para reducir los efectos negativos que resultan de situaciones de estrés ambientales (exceso de calor, de sequía, de frío, salinidad o cualquier evento meteorológico), han descubierto que también tiene muchos efectos muy positivos para el estrés biótico: ataques de plagas, virus, bacterias... "En Almería estamos sufriendo mucho en los últimos años con el rugoso, pues el producto XStress funciona muy bien para que la planta conviva con el virus de rugoso y siga produciendo", explica Javier Moreno.

La presencia de Ecoculture Biosciences en Fruit Attraction sirve también para consolidar el crecimiento nacional e internacional de la empresa. En España no paran de incorporar nuevas zonas como Extremadura, Aragón, Cataluña o Castilla y León. A nivel internacional, están registrando productos en Estados Unidos, por ejemplo, en Florida y en Idaho, y también están interesados en hacer producción en mercados como Perú, México o Chile.