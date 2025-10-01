Fruit Attraction degusta los tomates de Grupo Caparrós junto a Vicente del Bosque

Vicente del Bosque y María del Mar Vázquez cocinan los productos de Caparrós.

El exseleccionador nacional Vicente del Bosque se puso el delantal este miuércoles en la feria Fruit Attraction para mostrar al mundo los sabores de los tomates de Grupo Caparrós en un showcooking con los cocineros Antonio Gázquez y Ginés Peregrín.

El entrenador, que es imagen del tomate Lobello desde hace años, compartió los fogones con la periodista Mar Villalobos, embajadora del tomate Maravilla, y con la alcaldesa de la ciudad de Almería, María del Mar Vázquez.

El evento, que captó el interés de decenas de personas, se celebró en el estand de Coexphal en el pabellón de Andalucía. Todos los asistentes pudieron probar hasta seis elaboraciones diferentes realizadas con diferentes tomates de Caparrós, muy premiados por los consumidores, y diferentes productos almerienses.

Así, por ejemplo, Vicente del Bosque y Antonio Gázquez elaboraron un escabeche con tomate Lobello, atún de Almería y espuma de tomate.

El tomate Lobello de Caparrós es un producto que ha sido reconocido como Sabor del Año durante siete años consecutivos por los consumidores españoles.

El segundo de los platos tuvo de protagonista al tomate Maravilla, un tomate rosa asurcado. El chef Ginés Peregrín preparó un tartar de tomate deshidratado durante cuatro días con bajas temperaturas para conseguir una textura similar a la carne. Junto al tomate, una mayonesa con soja, tofu y tabasco y coronado con queso de Serón.

/ V. Visiedo P.

El tercero de los platos fue un panecillo de masa madre con tomate Maravilla y semillas de sésamo, con un rosbif de buey acompañado se la salsa de tomate frito son setas y trufa de la línea de autor de La Gergaleña.

La cuarta elaboración fue con tomate Lobello con un jugo de cítricos y soja, con un poco de queso de Roquetas de Mar.

El quinto plato fue bautizado por Antonio Gázquez como “Tomate lobello rey”. Un espectacular bocado donde este tomate cherry se come relleno de crema.

Por último, Ginés Peregrín preparó un cava de tomate con el que brindaron “por el producto estrella de Almería”, como destacó la alcaldesa de la ciudad.