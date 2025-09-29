Fruit Attraction, gran escaparate para impulsar el producto ecológico andaluz

pablo laynez

Florece una nueva campaña agrícola en Andalucía y, con ello, llega Fruit Attraction al calendario. La feria madrileña, una cita clave para que las empresas muestren todas sus novedades y establezcan nuevas línegas de negocio, marca el inicio de un año en el que el campo andaluz volverá a demostrar su importancia estratégica para llevar los mejores productos a los mercados internacionales.

Por delante, tres días de actividad frenética en la que más de 120.000 profesionales visitarán los distintos pabellones de la feria agrícola, que por méritos propios se está acercando (o superando) en importancia a Fruit Logistica. Aunque son escenarios distintos, Madrid ha crecido y eso lo está notando la delegación andaluza cada vez más numerosa en las magníficas instalaciones de IFEMA.

Las plantaciones ya están tirando en las fincas, las plagas comienzan a acechar, el agua es un problema endémico frente al que administración y regantes van de la mano, la Junta de Andalucía tiene entre sus principales prioridades aprobar la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica en Andalucía... Una serie de retos interesantes para un año intenso, en el que los productores tratarán de cumplir con los mercados, por supuesto con el estándar de calidad de calidad y sabor atesoran los productos que se cultivan en esta tierra.

Para ello, un escaparate como Fruit Attraction se convierte en pilar fundamental. No sólo por la presentación de los nuevos productos, tecnologías y herramientas de la agricultura y de su industria auxiliar, sino porque en IFEMAse concentran grandes empresas de los cincos continentes y son miles de visitantes profesionales los que establecen nuevas relaciones comerciales para abastecer cada año a nuevos mercados que se abren.

Año importante para el producto ecológico

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón FernándezPacheco, anunciaba hace unas semanas en Granada, que Andalucía contará antes de que finalice el año con la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica en Andalucía (LIPESA) que está previsto se apruebe en el Parlamento en apenas unos meses.

Según subrayó se trata de una norma “pionera en España” que refuerza la apuesta andaluza por la sostenibilidad y la calidad, con medidas destinadas a fomentar el consumo interno de alimentos certificados, especialmente a través de la contratación pública en comedores escolares, hospitales y centros sociosanitarios. Fernández-Pacheco explicó que la nueva norma nace con el objetivo de “alinear la oferta con la demanda, reforzar nuestro liderazgo nacional en producción ecológica y abrir nuevas oportunidades para el campo andaluz”.

La LIPESA contemplará, además, la creación de una Red Andaluza de Mercados Locales Ecológicos, la puesta en marcha de un Premio de Producción Ecológica de Andalucía, incentivos fiscales para explotaciones ganaderas y el refuerzo de la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento. En este sentido, el consejero recordó que Andalucía ha destinado un 42% de su PEPAC al paquete de ayudas agroambientales, incluidas las de producción ecológica, frente a una media nacional del 28%, lo que “demuestra el compromiso claro y diferencial de esta tierra con el modelo ecológico”.

Nueva distribución de pabellones y sectorización Con la incorporación de los pabellones 12 y 14 del recinto madrileño, Fruit Attraction 2025 además de incrementar su superficie expositiva hasta superar los 70.000 m2, también mejora la organización de la feria con una distribución más eficiente por regiones geográficas. La cita ocupará 10 pabellones de IFEMA MADRID -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14- donde se presentarán los productos, soluciones, nuevas variedades y formatos, investigaciones, tendencias e innovaciones de las más de 2.200 empresas participantes. Los pabellones impares acogerán las novedades de las empresas nacionales, además de las propuestas del área Innova&Tech -pabellón 5-. Por su parte, los pares reunirán la oferta de compañías de Europa -4, 6 y 8-, empresas individuales que operan en el mercado global -8 y 10-, América -12-, y África y Asia, en el 14. Con respecto al área Fresh Food Logistics, estará ubicado en el 4. Además, la mayoría de los pabellones contará con el área de Industria Auxiliar.

Tomate, producto estrella

Es la hortaliza más consumida en todo el mundo y en España representa el 24% del consumo en el hogar. Su cultivo tiene, además, gran transcendencia en el panorama agrícola nacional, puesto que está presente en todo el territorio, fomentando el empleo agrario y con gran orientación exportadora: 675.000 toneladas en 2024 por un valor de 1.100 millones de euros.

En esta línea, las actividades en la feria se desarrollarán en tres ámbitos: qué representa el tomate en nuestra alimentación, qué representa social y económicamente e implicaciones geopolíticas del comercio. Se contará con una demostración del cultivo, a través de un huerto y una exposición de variedades innovadoras, degustaciones, showcookings, así como diversas mesas redondas sobre dinámicas del mercado, tendencias y sobre cuestiones geopolíticas y regulatorias del mercado del tomate, con especial atención al impacto sobre la producción comunitaria del acuerdo entre la UE y Marruecos.

En esta ocasión, Malasia y México serán los mercados protagonistas de la iniciativa Países Importadores Invitados, que se sumará al potente Programa de Compradores que, con la colaboración del MAPA y del ICEX, invitará a más de 700 compradores de todo el mundo.