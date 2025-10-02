Hispatec muestra lo sencillo que es usar la IA para mejorar la productividad en el campo

La Inteligencia Artificial (IA) ya es una realidad cotidiana en el mundo agrícola. Por eso, empresas como Hispatec son imprescindibles en los diferentes procesos que van desde el campo a la mesa de los consumidores. Como novedad, la compañía ha presentado en la feria la IA generativa que han añadido a su plataforma Margaret, lo que permite contar con diferentes asistentes y agentes que hacen que el día a día de las personas que utilizan los sistemas de Hispatec lo tengan cada vez más fácil y el proceso sea mucho más productivo.

En su estand ubicado en el pabellón 5 de Fruit Attraction los vistantes han podido ver demostraciones de todo el sistema de Hispatec, tanto en las diferentes pantallas como en los tótems de campo, de planta y de logística.

Como explica Miguel Villanueva, director de Marketing de Hispatec, en la feria han mostrado todas las aplicaciones que ofrece la empresa donde la inteligencia artificial es protagonista. Una tecnología que es muy sencilla de usar para el agricultor ya que cuenta con Margaret Professional Assistant. "Sirve para que cualquier persona que utilice nuestros sistemas, hablándole a WhatsApp en cualquier idioma, en árabe, en español, en inglés, en italiano, le pida la información que necesite al sistema. Se le puede secir que se ha hecho una tarea concreta, apúntarla en una finca, con un tratamiento y ya está, todo con la voz".

El software de Hispatec es de utilidad para todo tipo de productores, ya que como explican desde la empresa, "intentamos utilizar siempre las últimas tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, para acercarlo a cualquier usuario". Desde las grandes empresas y cooperativas que venden a la gran distribución, "ya que nuestros procesos ayudan a cumplir con los requisitos de la gran distribución", hasta cualquier empresa o cooperativa de una dimensión media.

Para estar a la vanguardia, Hispatec dedica cada año un millón de euros a investigación y desarrollo, lo que ha logrado colocarlos en una posición de liderazgo dentro del sector. La empresa cuenta con proyectos implantados en más de 30 países de cinco continentes y dispone de una amplia red de filiales con equipos localizados para poder dar las soluciones adecuadas a cada cliente. Tiene sedes en España, Portugal, México, Centroamérica, Perú, Colombia, Chile y Perú. "Estamos consolidando nuestro apoyo a las empresas que deciden producir en diferentes territorios. Tenemos bastantes clientes que, con una sola plataforma y un solo proveedor tecnológico pueden gestionar y controlar lo que pasa en todos los países en los que tengan producción", explica el director de Marketing.

Otra de las novedades importantes es la alianza sellada recientemente con Bayer para velar por la seguridad alimentaria de las frutas y hortalizas en el mundo. Bayer Crop Science e Hispatec Agrointeligencia han llegado a un acuerdo de colaboración de ámbito internacional con el objetivo de ayudar a los productores de todo el mundo a optimizar los residuos de sus tratamientos de protección vegetal. Bayer ha desarrollado ResiYou, una herramienta digital basada en sistemas de Inteligencia Artificial que permite predecir con exactitud durante la planificación agronómica los niveles de residuos en la cosecha en función de múltiples variables agronómicas del cultivo. Hispatec Agrointeligencia dispone de un catálogo único de software operacional y decisional para la agricultura de alto valor tanto para la producción en campo como para las plantas de empaque o confección, la comercialización y la logística.

En virtud de este acuerdo, ResiYou y los sistemas Efemis y ERPagro de Hispatec están integrados para su uso por productores de cualquier país en el que sean comercializados.