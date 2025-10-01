Sakata presenta Japi, el tomate que te hace feliz con su sabor

Sakata ha presentado en la Fruit Attraction su nueva variedad de tomate, al que han llamado Japi, “el tomate que sabe hacerte feliz”, según reza el eslogan elegido para esta nueva fruta que quiere conquistar el mercado con su sabor.

“Siempre buscamos la excelencia y en esta ocasión hemos creado una marca, un producto, un tomate, que busca responder a una necesidad indudable. Si hay una demanda clara hoy en día en el mercado es que cuando hablamos de tomates, el consumidor quiere sabor y quiere que el tomate sepa a tomate. Japi consigue superar cualquier expectativa”, dice Francisco Morales, el director gerente de la compañía.

Es un tomate con un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez, con un bocado crujiente inconfundible y además un alto contenido en ácido glutámico que potencia el sabor umami. Además su piel fina y su pulpa jugosa lo convierte en un tomate gourmet.

Los hermanos Torres —Sergio y Javier— fueron los encargados de dar a conocer al público presente en Fruit Attraction las bondades de este producto. Un tomate que, según aseguran estos cocineros, “tiene sabor y una textura que no habíamos probado nunca antes”.

Tanto es así que aseguran que pronto formará parte de los platos de su restaurante. Porque Japi es un tomate que “puede estar en tu casa, evidentemente, en una barra de un bar, en un gran restaurante, y en cualquier lugar”. Porque es un “producto de alta gama en lo que a sabor se refiere”, puntualizan los Torres.

El nuevo producto de Sakata recibe el nombre de Japi (con una gran sonrisa presente en todo el packaging) porque quieren hacer llegar al consumidor la idea de que es una fruta que consigue hacerte feliz. “Es un producto donde se ha puesto mucha pasión, mucho trabajo, desde la semilla hasta el agricultor, y que necesita un cariño, un mimo muy especial durante el crecimiento”, destacan.

Otro cocinero que quiso mostrar su apoyo a Japi es Martín Berasategui. El chef vasco asegura que es “el mejor tomate del mundo” porque “tiene umami, tiene azúcar, tiene aceite, tiene un montón de detalles. Me parece que tenemos que trabajar un montón, los cocineros, para poner en valor esta joya gastronómica que nos han traído”.

Durante la presentación, los asistentes pudieron degustar el tomate Japi y así confirmar que, efectivamente, se trata de un producto con un sabor especial que, una vez que esté en el mercado seguro que va a llamar mucho la atención de los consumidores.