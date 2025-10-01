El tomate de sabor de Casi y Samantha Vallejo-Nágera, unión indivisible

Como cada año, la cita de Samantha Vallejo-Nágera con la Cooperativa Agrícola San Isidro, Casi, no podía faltar dentro del calendario de Fruit Attraction. La famosa chef española estuvo en el stand de la cooperativa almeriense para presentar los distintos eventos promocionales del famoso tomate de sabor de Casi, que siempre cautiva a los comensales y a los cocineros que elaboran los distintos platos.

Vallejo-Nágera y el tomate de sabor de Casi forman ya una unión indivisible. De hecho, la propia chef, presentadora y empresario apuntó que se siente "muy identificada con Casi" porque tiene un "producto inmejorable", lo que llenó de orgullo al presidente Antonio Bretones. El almeriense explicó que afrontan la campaña que ahora empieza "con mucha ilusión" y con la intención de volver a producir el mejor tomate de sabor a nivel europeo para seguir siendo "referentes".

Sobre los distintos eventos de promoción para las variedades de Casi, en un primer momento Vallejo.Nágera acudirá a Mercamadrid, donde antes de centenares de compradores de productos hortofrutícolas, mostrará los tomates almerienses. "No sólo eso, sino que explicaré cómo es el cultivo en Almería, puesto que la pasada campaña visité un invernadero y fue una experiencia espectacular. Me sorpendió el orden y lo limpios que están", reconoció la chef.

En segundo lugar, Casi estará presente en el Salón Gourmet de Madrid, donde distintos chef trabajan con los tomates y realizan showcooking. "Aquí siempre distintas variedades que nos permiten mostrar la diferenciación que existe dentro de Europa en cuanto a gustos y consumos", decía Bretones.

Y por último, el plato estrella siempre es la cena de gala solidaria que se realiza en la Plaza del Mercado de Almería, donde lo ingresos van a parar a la lucha contra el cáncer. "Es una gala distinta, un homenaje a todo el sector y con el que tratamos de ayudar también a quien lo necesita. Nos sirve para estar cerca del producto y para que el productor sienta orgullo de lo que produce y de pertener a Casi", finalizaba Vallejo-Nágera.