Vicasol, ejemplo del valor añadido que ofrecen las cooperativas a sus territorios

La cooperativa almeriense de primer grado, Vicasol, gracias a su valor social, genera un impacto económico que supera los 431 millones de euros. Así lo afirma el estudio impulsado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, cuyo objetivo ha sido monetizar el valor social que la cooperativa genera en su entorno. Y así lo ha expuesto estos días en el madrileño palacio de IFEMA, en el marco de la feria internacional Fruit Attraction.

Su director general, José Manuel Fernández, lo recalcaba en una intervención en la que aseguraba presentarse "con muchas ilusiones" a esta cita. "Es importante vernos con todos nuestros clientes, hablar de la campaña y sobre todo hacer proyectos, pues estamos en el inicio de la misma, hay mucho trabajo por delante, y queremos intentar hablar con todos para ver las posibilidades que hay para desarrollar los productos y el mercado", argumentaba Fernández.

2.500 puestos de trabajo directos

Este año Vicasol ha puesto en valor su impacto económico. Su director general ha desgranado las claves de este hito, haciendo alusión a los casi mil agricultores de la zona en la que se asiente esta cooperativa de primer grado y a los 2.500 puestos de trabajo directos que genera.

Al mismo tiempo desarrollaba la iniciativa de cooperativa agroalimentaria puesta en marcha junto con la Universidad de Deusto, que ha llevado a cabo un proyecto para poner en primera línea el llamado valor de no mercado, que alude a ese intangible que las cooperativas aportan al territorio sobre el que se asientan. "Es una cuestión muy interesante y me parece muy relevante que las cooperativas podamos dar ese valor ahora porque es algo más que la facturación", recalcaba el director general de Vicasol.