Diputación arropa en Berlín a un agro que refuerza la posición de Almería como líder mundial

La Diputación de Almería ha vuelto a la feria Fruit Logística de Berlín, el mayor escaparate hortofrutícola del mundo, para mostrar su apoyo a un sector agrícola que ha reforzado, de nuevo, su posición como líder mundial indiscutible. El vicepresidente Ángel Escobar y el diputado provincial Antonio J. Rodríguez se han desplazado a la Messe de Berlín para acompañar a las empresas y representantes del campo almeriense que han convertido a la provincia en la ‘Huerta de Europa’, garantizando el suministro de salud y calidad a todo el continente.

Otro de los objetivos de la institución provincial en esta cita se encuentra en fortalecer la presencia de la marca gourmet, ‘Sabores Almería’, que afronta un 2026 muy interesante en materia de internacionalización para la conquista de nuevos mercados y canales de comercialización. Tras un 2025 en el que se ha cosechado un éxito en la irrupción del continente asiático y americano, este año se ha previsto viajar a ferias de Shangai y Singapur.

El vicepresidente Ángel Escobar ha destacado el compromiso de la Diputación con un sector que es un auténtico pilar económico: "Estamos más que nunca con nuestros agricultores, el principal motor de empleo de nuestra tierra. Viajamos para apoyar sus reivindicaciones y el esfuerzo de hombres y mujeres que hacen de Almería un referente mundial", destacan desde la Institución.

Los diputados han visitado esta mañana a la más de una veintena de empresas almerienses que participan en esta edición de Fruit Logística, de las que varias de ellas forman parte de la marca gourmet ‘Sabores Almería’. Los diputados han tenido la oportunidad de conocer las expectativas de los agricultores en este evento, los desafíos por los que pasa el sector en la actualidad y les han acompañado en encuentros con distribuidores y proveedores internacionales.

“Venimos a Alemania con la certeza de defender la agricultura más sostenible, económica y medioambientalmente, del mundo. Somos un referente internacional y este gran evento es el mejor escaparate para difundir nuestro agro y la calidad y salud de los productos almerienses como cuna de la dieta mediterránea y huerta de Europa”, ha recordado Escobar.

En este sentido, el vicepresidente ha especificado que “Diputación arropa al sector en este evento con el objetivo de que las empresas sientan el apoyo de su institución provincial y que los distribuidores y proveedores que confían en las compañías almerienses comprueben que las instituciones respaldan su trabajo porque sabemos que es impecable. Nuestra agricultura constituye la mejor tarjeta de presentación de la provincia de Almería por su sello de calidad, medioambiental y social. El AGRO es motor económico de creación de riqueza y empleo de Andalucía”.

Asimismo, el diputado ha recordado la importancia de un foro de estas características, en el que coinciden los principales agentes del sector agroalimentario del mundo, para continuar con la consolidación y crecimiento de ‘Sabores Almería’ dentro de su etrategia de internacionalización. En esta línea, se han mantenido diferentes reuniones de trabajo para seguir difundiendo la marca gourmet de la provincia.

Pimientos con Marca

Del mismo modo, en esta edición de Fruit Logística, la Diputación ha querido acompañar a COEXPHAL en la presentación internacional de la nueva campaña para promoción de uno de los productos que demuestran la calidad y el sello ecológico de la producción almeriense. Bajo el lema ‘Pimientos con marca, lo natural deja huella’, la organización ha mostrado cómo las señales estéticas provocadas por el insecto Thrips parvispinus son, en realidad, un certificado de autenticidad.

Esta iniciativa busca explicar al consumidor que estas marcas demuestran un origen 100% natural, libre de pesticidas y respetuoso con el medio ambiente. Se trata de productos saludables que mantienen la calidad y el sabor de siempre, reafirmando que en la huerta almeriense la perfección reside en la salud y la sostenibilidad, no solo en la estética.