Ecoculture refuerza su posición como referente en fisiología vegetal

Ecoculture Biosciences continúa reforzando su posición como una de las compañías de referencia en fisiología vegetal gracias a una combinación de crecimiento internacional, innovación tecnológica y mejora de su capacidad operativa. Con sede en la provincia de Almería, Ecoculture atraviesa una etapa de fuerte expansión, impulsada por el aumento de la demanda de soluciones eficaces para reducir el estrés vegetal en cultivos de todo el mundo.

Entre sus hitos más recientes destaca la puesta en marcha de una nueva tienda online dirigida a clientes de España y Portugal que no disponían de un distribuidor cercano. Esta plataforma permite acercar sus tecnologías a pequeños agricultores, especialmente en zonas alejadas de los principales núcleos de distribución, facilitando el acceso a soluciones avanzadas independientemente de la ubicación.

En paralelo, Ecoculture ha reforzado su infraestructura con la inauguración de sus nuevas instalaciones en el polígono industrial de La Juaida (Viator), con más de 2.000 metros cuadrados de superficie total, de los cuales 1.200 se destinan a almacén. El complejo integra oficinas, áreas logísticas, cámara frigorífica y maquinaria especializada, mejorando la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta ante el crecimiento del negocio.

La compañía cuenta con una amplia gama de productos orientados a mitigar tanto el estrés abiótico, provocado por condiciones ambientales adversas, como el estrés biótico derivado de ataques de hongos, virus y bacterias. Entre estas soluciones destaca XStress, una tecnología que ha demostrado reducir significativamente la incidencia de enfermedades vasculares y mejorar la resiliencia de los cultivos, permitiendo que las plantas mantengan su producción incluso en condiciones adversas.

Los resultados obtenidos con estas tecnologías han sido especialmente relevantes en cultivos como aguacate, tomate, plátano, cítricos, mango y cereales, con reducciones notables en la incidencia de enfermedades y mejoras en rendimiento y calidad. Además, los programas de Ecoculture permiten optimizar el uso de nutrientes, reduciendo la aplicación de nitratos y otros insumos, con claros beneficios ambientales.

Con presencia consolidada en países como Reino Unido, Polonia, Grecia, Ucrania, Kazajistán, Rumanía, Turquía, Argentina, Brasil y Colombia, y con planes de expansión hacia regiones como Oriente Medio y Norteamérica, Ecoculture refuerza su proyección internacional.

Fundada en 2011 por Ángel Ruiz y Martyn Pearce, la empresa acumula más de 15 años de experiencia aplicando los principios de la producción sostenible de alimentos vegetales, colaborando con agricultores, agrónomos e investigadores, y contribuyendo a la obtención de resultados productivos extraordinarios, avalados incluso por récords internacionales de producción agrícola.