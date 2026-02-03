Sweetloom aterriza en Berlín para conquistar los paladares europeos

Yuksel Seeds volverá a estar presente un año más en Fruit Logistica, la feria internacional de referencia para el sector hortofrutícola, que se celebrará del 4 al 6 de febrero en Messe Berlin (Hall 1.2, stand B.333). La compañía aprovechará este escaparate internacional para presentar su tomate asurcado más reconocido, Sweetloom, junto a nuevas propuestas varietales en tomate, pepino y pimiento.

Entre las principales novedades destacan una nueva variedad tipo corazón de buey, así como recientes lanzamientos en tomate cherry, pepino snack y pimientos tipo Kapia, reforzando así un catálogo cada vez más adaptado a las demandas de productores y mercados europeos.

Sweetloom, sabor tradicional con genética de vanguardia

Uno de los grandes referentes del portfolio de Yuksel Seeds es Sweetloom, un tomate asurcado de color negro-púrpura que ha sido galardonado tanto por el International Taste Institute como en el Fresh Market de Polonia. Su perfil organoléptico, caracterizado por un equilibrio entre dulzor y acidez que recuerda al sabor tradicional del tomate, ha sido clave en su posicionamiento.

A ello se suman una textura jugosa pero firme, excelente vida poscosecha y resistencia al virus del rugoso, cualidades que han despertado un creciente interés tanto entre productores como entre distribuidores y consumidores.

Nueva variedad corazón de buey

Otra de las apuestas destacadas es una nueva variedad tipo corazón de buey que comenzará a comercializarse próximamente. Se trata de un material indeterminado, vigoroso, precoz y altamente productivo, especialmente indicado para ciclos de otoño y primavera en cultivo bajo invernadero.

Sus frutos, de entre 300 y 350 gramos, presentan un atractivo color rojo brillante, forma corazón-globo ligeramente acostillada, buena firmeza y bajo contenido de jugo, lo que la convierte en una opción especialmente interesante para el mercado. Además, incorpora un completo paquete de resistencias (HR a ToMV, Va, Vd, Fol 0 y Ff A-B; e IR a TYLCV, Ma, Mi y Mj), aportando mayor seguridad al agricultor.

La compañía continúa reforzando también aquellas variedades que ya han demostrado su buen comportamiento en campo y en mercado. El tomate pera Octavius sigue destacando por su consistencia y sabor, mientras que Estefano, tomate en rama, se mantiene como una referencia para productores que priorizan productividad y calidad comercial.

Completa esta gama Tobrossa, un tomate asurcado rosa que sobresale por su sabor equilibrado, textura firme y cuidada presentación, posicionándose como una alternativa muy atractiva tanto para el mercado nacional como para exportación.

En otros cultivos, Yuksel Seeds continúa ampliando su oferta en pepino snack y refuerza su línea de pimientos tipo Kapia con variedades como Princessa y Polaris, además de sus lanzamientos más recientes: Duchessa y Baronesa, pimientos de color amarillo y naranja que responden a la creciente demanda de especialidades de alto valor añadido.

Innovación más allá del tomate

La presencia de Yuksel Seeds en Fruit Logistica no se limitará al tomate y al pimiento. La compañía también presentará su trabajo en otros cultivos estratégicos como sandía, melón y berenjena, consolidando su posicionamiento como obtentor global con una clara apuesta por la innovación genética.

Doce centros de I+D a nivel internacional

En línea con esta estrategia, recientemente Yuksel Seeds ha inaugurado un nuevo centro de investigación y desarrollo en Vícar (Almería), una instalación de aproximadamente tres hectáreas que alberga más de 500 variedades. Desde este centro se impulsará el desarrollo de nuevas líneas de tomate, pepino, pimiento y melón, con especial foco en las necesidades del agricultor español: resistencias, productividad y adaptación a nuevas tipologías comerciales.

Con esta apertura, la compañía alcanza los 12 centros de I+D en todo el mundo, seis de ellos ubicados en Turquía.

Con sede en Antalya, Yuksel Seeds opera actualmente en más de 85 países, colaborando estrechamente con agricultores, distribuidores y técnicos para desarrollar variedades que mejoren la rentabilidad de los cultivos y respondan a las nuevas exigencias del consumidor.