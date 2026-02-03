Vicasol presenta en Fruit Logística el nuevo sistema de robotización de la cooperativa premiado en Europa

La cooperativa almeriense de primer grado, Vicasol, estará presente en Berlín del 4 al 6 de febrero en Fruit Logística, en Messe Berlín, la feria del sector agro más internacional que congrega a empresas e instituciones de todo el mundo.

El presidente de Vicasol, Juan Antonio González, y el director general, José Manuel Fernández, lideran la delegación presente en Alemania, formada por representantes del Consejo Rector, y el equipo comercial.

En el Pabellón 18, stand B12, la cooperativa mostrará todas las novedades de su modelo cooperativo que no para de innovar y por tanto de evolucionar, para garantizar su futuro, la rentabilidad del agricultor y seguir así siendo líderes.

El plan estratégico de Vicasol les ha llevado a la modernización y robotización del área de manipulado, dando lugar a centros inteligentes de manipulado.

Gracias a esta tecnología la cooperativa ha podido mejorar la eficiencia, automatizar procesos y ahorrar costes. Vicasol ha invertido en tecnología de vanguardia: Inteligencia artificial, visión artificial y vehículos autónomos, entre otros.

A lo largo de las últimas campañas, la cooperativa ha experimentado un crecimiento tanto en el número de socios agricultores, como en las hectáreas de cultivo, y por tanto, en los kilos producidos, lo que la ha llevado a desarrollar un plan de acción transversal para adaptarse, y dar la mejor respuesta a esta realidad.

En el área de manipulado, ya están funcionando a pleno rendimiento estos procesos automatizados para dos productos buque insignia de la cooperativa: Tomate pera y pepino.

Las demandas del mercado en relación al producto fresco son cada vez mayores, como se puede apreciar cada año en citas como ésta, en Fruit Logística. Vicasol es un referente en la producción y comercialización en tomate pera, compitiendo con mercados emergentes de países terceros, que tienen costes menores tanto a la hora de producir como de comercializar.

La sistematización y simplificación de procesos ha permitido que las tareas más pesadas sean realizadas de manera mecánica, y que el equipo de trabajo aporte valor en las tareas que así lo requieren.

Los objetivos de esta transformación en los centros de manipulado de Vicasol han sido:

Mejorar los rendimientos.

Mejorar la selección del producto de forma que se eviten defectos o excesos de calidad en los pedidos de los clientes. Entre otros fines, para conseguir la máxima utilización del producto de forma que el desecho sea el mínimo posible.

Eliminación del manejo de cargas pesadas por personas. Las cargas pesadas son realizadas por distintos tipos de maquinaria. Lo que ha mejorado significativamente las condiciones de trabajo del equipo de manipulado.

Implantar una logística interna en todo el proceso con vehículos no tripulados. Mejorando así la seguridad en el trabajo y optimizando el movimiento de estos vehículos mediante inteligencia artificial. Lo que ha dado lugar a que se produzca un ahorro significativo en el número de vehículos en movimiento y en la energía eléctrica consumida.

Disminuir significativamente el coste unitario de producción.

Para dar este paso, Vicasol lleva años impulsando proyectos de innovación transversales que abarcan desde el cultivo en finca, el mantenimiento del suelo, la mejora de variedades, el autoabastecimiento energético para reducir la huella de carbono, entre otros, hasta llegar a la robotización de las líneas de trabajo de sus principales productos.

El valor diferencial de la cooperativa reside en el modelo de funcionamiento centrado en las personas, y en apostar por la calidad en todo el proceso productivo, por lo que cada campaña sigue renovando y sumando nuevas certificaciones.

La cooperativa cuenta con más de una veintena de certificaciones de calidad. La reducción de la huella de carbono, y el compromiso por la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social, sigue avanzando campaña tras campaña, lo que le permite obtener cada vez más y mejores ratios.

Vicasol cada año consolida su liderazgo como la OPFH, Oficina de Productores de Frutas y Hortalizas, más grande de España.

La trayectoria de la cooperativa le ha llevado a recibir un reconocimiento europeo, donde estaba representado todo el sector: el Premio Europeo a la Creación de Valor Económico en Bruselas en el acto de entrega de los Premios Europeos a la Innovación Cooperativa que se celebró en el Parlamento Europeo.

Este galardón subraya el compromiso de la cooperativa con la innovación, el cual será el valor más destacado de su paso por Fruit Logística, donde recibirá a clientes, posibles clientes, proveedores, representantes institucionales para seguir comunicando al mundo su modelo de producción y comercialización.

Bajo el lema “Cultivamos salud, cosechamos sabor”, Vicasol estará presente en Berlín desde hoy, hasta el próximo viernes.

En la actualidad, Vicasol está formada por cerca de 1000 socios agricultores, y 2500 trabajadores, con una firme apuesta por el desarrollo sostenible.