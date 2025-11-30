Isabel Olbés. Comisaria de 'El Despertar a la vida'

Pregunta.-Qué supone poner en marcha una exposición como El despertar a la vida?

Respuesta.–Toda exposición supone un reto, un reto por el diseño, por la elección de las piezas, por el discurso expositivo, por la gráfica, por llegar a todos los públicos. Y si a eso, añadimos que se trata de un tema poco estudiado y del que existe poca bibliografía, todavía más. Una exposición como ésta, con casi 200 piezas, requiere unos dos años como mínimo de preparación y la implicación de muchas personas con las que hemos trabajado, codo a codo, y que han aportado su conocimiento en campos y áreas muy diferentes. Y el resultado se podrá ver a partir del 4 de diciembre.

P.–A la hora de idear un proyecto como este, ¿cómo es el proceso de puesta en marcha?

R.–Este proyecto surgió tras una reunión con Felicia Galindo, directora de EULEN Art, en donde nos propuso plantear un proyecto, con la idea de que fuera nuevo, diferente y sobre todo cercano. Y así surgió la idea de tratar el tema de la infancia y la adolescencia. El título vino después. Es verdad que el tema de Egipto llama poderosamente la atención y, en este caso, tal vez más, porque el público se va a ver reflejado en numerosos aspectos y objetos, a pesar de la lejanía temporal y geográfica. A ello hay que añadir, la conceptualización de un discurso y recorrido expositivo junto con los diseñadores y museógrafos, la creación de textos según los ámbitos, la gráfica, los elementos de apoyo… En definitiva, transformar un pensamiento en una realidad tangible.

P.–¿Ha sido difícil la selección de piezas?

R.–Sí, sí lo ha sido. Seleccionar las piezas no es un proceso fácil puesto que nos ayudan a estructurar un relato y la exposición se basa en ellas. Por nuestro trabajo en el museo (MAN) tenemos acceso directo a otros museos e instituciones y a sus colecciones. Hemos tenido que hacer una exhaustiva labor de selección para escoger las 191 piezas que se podrán ver en la sala Vimcorsa. Indudablemente eran muchas las piezas entre las que escoger, pero debemos decir que las instituciones que forman parte de esta exposición han sido muy generosas y nos han ofrecido piezas que no eran conocidas por el público o ni siquiera están expuestas en sus lugares de origen.

P.–De todas las que componen la muestra, ¿hay alguna que para usted sea especialmente relevante?

R.–¡Hay muchas! Yo escogería un espejo, en donde seguro una mujer se miró para acicalarse y embellecerse; unos biberones muy sencillos y sin decoración pero que nos hablan de la maternidad y el cuidado de los hijos; un amuleto de fayenza de Isis amamantando a su hijo Horus, o un marfil mágico para ayudar a que en el parto la madre no sufriera complicaciones… Hay muchas piezas maravillosas.