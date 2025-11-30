José María Bellido. Alcalde de Córdoba: Córdoba, referente de grandes muestras culturales

José María Bellido. Alcalde de Córdoba

Desde el próximo día 4, Córdoba acoge la muestra El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto; una exposición inédita que trae a nuestra ciudad cerca de 200 piezas procedentes de museos de toda Europa, muchas de ellas nunca expuestas, y que nos permite acercarnos a una cultura, a unas costumbres y a una mitología que, durante siglos, ha cautivado a expertos y a aficionados en todo el mundo que, durante los próximos meses, van a poner sus ojos en Córdoba y en esta exposición que os animo a visitar y a disfrutar en cualquiera de sus tres vertientes: la museística, la innovadora y la académica.

Con esta exposición, Córdoba se posiciona como referente de grandes muestras y apuesta de forma decidida por el turismo cultural con un doble objetivo: por un lado, mostrar nuestra capacidad organizadora y nuestra más que acreditada solvencia para acoger eventos importantes, y por otro seguir incorporando a nuestro calendario citas culturales de primer nivel que atraigan a nuestra ciudad a visitantes procedentes de todos los puntos de Andalucía y de España.

El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto es también una exposición moderna, adaptada a los tiempos en los que vivimos y en la que, como he dicho anteriormente, se combinan tres facetas o tres focos de atención: la importancia y la calidad de una muestra y el incalculable valor de las piezas expuestas, que se podrán disfrutar en la Sala Vimcorsa; la sorpresa para el visitante gracias aplicación de nuevas tecnologías que nos permitirá disfrutar de la iconografía y mitología egipcia a través de un espectáculo inmersivo de primer nivel que se podrá disfrutar en la Sala Orive y, por último, el rigor y la visión académica sobre la temática elegida; y que ha sido muy poco abordado por los expertos, gracias a un completo programa de charlas y conferencias en las que se darán cita nombres de reconocido prestigio a nivel internacional en el ámbito de los estudios sobre Egipto.

De la misma manera, quiero destacar el importante carácter educativo de esta exposición, abierta de forma gratuita a todos los visitantes, con un contenido para todas las familias y públicos y que va a contar con pases especiales y visitas guiadas para todos los centros escolares que quieran visitarla y que, estoy seguro, van a disfrutar enormemente de una muestra única tanto para aquellos que ya son aficionados a todo lo que tiene que ver con el Antiguo Egipto y que van a tener la oportunidad de ver en su ciudad piezas inéditas y de incalculable valor, como para despertar la curiosidad de los más pequeños y animarles a profundizar en esta interesante cultura, clave en la Historia de la Humanidad.

Córdoba crece y, con exposiciones como ésta, ocupa el lugar que se merece en el terreno de las grandes citas culturales que deben generar expectación, atraer visitantes y ofrecer al visitante un producto de calidad acorde con sus expectativas y con todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, tanto desde el punto de la sorpresa del visitante, como en el terreno de recrear de forma amena y didáctica los contenidos que vamos a disfrutar. En definitiva, una exposición moderna, atractiva e inclusiva que va a ser disfrutada por todos los cordobeses y por los miles de personas que nos visitan y que con esta muestra encuentran un nuevo atractivo para disfrutar de la oferta cultural y de ocio que les ofrece Córdoba como un destino turístico de máxima calidad.

Creemos en este modelo de grandes muestras anuales que iniciamos hace dos años con Córdoba y el Mediterráneo cristiano; ahora damos un paso más con esta exposición sobre Egipto; una de las pocas culturas que no han pasado por Córdoba, pero cuyo atractivo es innegable y merece recalar en una ciudad clave en la historia de la Humanidad como es Córdoba.

De la misma manera, ya está cerrada la exposición sobre Roma que disfrutaremos el próximo año y que contará con la dirección del profesor y experto Desiderio Vaquerizo cuya visión conocimientos serán claves para mostrarnos una visión profunda sobre una de las culturas que dejaron su sello en nuestra ciudad y cuyo legado puede disfrutarse en muchos rincones de nuestra ciudad. Completaremos este ciclo de grandes citas culturales en el año 2027 con el 400 aniversario de la muerte de una de nuestras referencias culturales más importantes y autor clave del Siglo de Oro: Luis de Góngora que contará con el protagonismo que se merece en la ciudad que le vio nacer y que le rinde un merecidísmo homenaje que también debe servirnos para valorar las importantísimas figuras y nombres que Córdoba ha aportado al mundo de las artes y las letras, así como para sentirnos orgullosos y reivindicar nuestro papel protagonista durante siglos en la historia de la Humanidad, sea la disciplina que sea.

Pero mientras que todo esto llega, Córdoba cuenta las horas para inaugurar y disfrutar de la exposición El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto que estará abierta al público hasta el próximo mes de abril. Quiero agradecer a Eulen Art su inestimable trabajo, colaboración y la incuestionable calidad de esta muestra, así como a sus tres comisarias: Esther Pons, Isabel Olbés y Mayte Mascort, tres de la mayores expertas en Egipto a nivel internacional, por su labor de asesoramiento y contacto con los principales museos a nivel internacional que han hecho posible que todos los cordobeses podamos disfrutar de una muestra única que estoy seguro será un éxito de público y cuyo recuerdo quedará en nuestra ciudad durante los próximos años.