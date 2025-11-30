Prestigiosos egiptólogos desgranan el día a día

Inmaculada Vivas Sainz

Inmaculada Vivas Sainz. Directora del grupo de investigación MAAT. Memoria, Arte Antiguo y Tradición

Dulce compañía: amor y protección en las escenas de la infancia en el antiguo Egipto

Analizaremos la iconografía de la infancia en el antiguo Egipto, prestando atención al modo en que se plasma el amor y el deseo de protección hacia los niños y niñas, Significativamente, el arte egipcio muestra el amor a través de la pose y no de los rostros, por lo que la postura corporal debe transmitir un mensaje claro. Especialmente interesantes son las escenas del Reino Nuevo, cuyo contexto funerario condiciona una frecuente representación canónica de los niños o niñas, sin expresión patente de fuertes expresiones de afecto. Sin embargo, algunos ejemplos ofrecen estampas más emotivas con personajes se abrazan o se toman de la mano. El arte del periodo de Amarna constituye un caso excepcional que nos muestra escenas de la familia real con un carácter intimista, en las que atisbamos una verdadera explosión de expresividad amorosa.

Chris Naunton

Chris Naunton. Director del Robert Anderson Trust.

La concepción y el nacimiento del niño divino

Durante el Periodo Tardío, uno de los iconos más comunes en Egipto era la imagen de la madre y el niño, generalmente Isis y Horus. El concepto de un niño divino, de diversas clases, estaba bien establecido para entonces: había sido un recurso utilizado por faraones de la XVIII Dinastía, como Hatshepsut y Amenhotep III, para enfatizar su legitimidad y divinidad; mucho más tarde, Cleopatra utilizaría ideas similares para establecerse como una especie de madre divina, Isis. extensión de su hijo Cesarión, como Horus y heredero legítimo de su trono.

Gema Menéndez

Gema Menéndez. Codirectora del Theban Necropolis Research

Nacer y crecer en el poblado de los artistas de Deir el Medina

La aldea de Deir el-Medina –nombre moderno del poblado donde residieron los artistas y trabajadores encargados de las tumbas reales del Valle de los Reyes y del Valle de las Reinas– ofrece un marco excepcional para el estudio de la vida cotidiana en el Egipto faraónico. A partir de fuentes arqueológicas, iconográficas y textuales, se abordan diversos aspectos relacionados con la infancia en esta comunidad de artesanos, desde el nacimiento y la crianza hasta la muerte, proporcionando una visión integral de esta etapa de la vida en el contexto singular de Deir el-Medina.

Isabel Olbés

Isabel Olbés. Miembro de la International Association of Egyptologists y de la Egypt Exploration Society

Alumbrando una nueva vida. Embarazo y parto en el antiguo Egipto

Las fuentes, múltiples y variadas, nos presentan una imagen muy real y fidedigna de la fase prenatal y de la infancia en el antiguo Egipto. Las divinidades protectoras del hogar y de la familia, así como los amuletos adquieren especial importancia para prevenir cualquier posible adversidad y ahuyentar malos espíritus, situaciones que indudablemente ocurrían. Los conocimientos médicos fueron fundamentales para asegurar un buen embarazo, para conocer el sexo del bebé y para ofrecer cuidados para la madre durante los meses previos al nacimiento de su hijo. La llegada al mundo de una nueva vida significaba la continuidad de la familia, de la sociedad y por tanto, de la civilización egipcia.

Alejandro Jiménez Serrano

Alejandro Jiménez Serrano. Profesor Titular de Universidad en el Área de Historia Antigua de la Universidad de Jaén

Los hijos de los nobles provinciales durante el Reino Medio

Nuestro conocimiento sobre la infancia y la adolescencia en el antiguo Egipto se ha construido a partir de diferentes fuentes y períodos cronológicos. Aunque ello permite que tengamos una idea aproximada de cómo se desarrollaba la infancia, el estudio de las eliteS provinciales y los últimos descubrimientos arqueológicos permiten profundizar aún más en el papel que tenían los niños dentro del grupo familiar de poder. Así, a lo largo de esta charla analizaremos el valor del nombre como identificador social, en qué ocasiones y contextos se representa a los hijos y trataremos de responder por qué no se mencionan en otras. Finalmente, analizaremos los casos de tres miembros de la familia dirigente de Elefantina durante la Dinastía XII que han sido descubiertos en los últimos años por la misión de la Universidad de Jaén Qubbet el-Hawa.

Aidan dodson

Aidan dodson. Profesor honorario de Egiptología en la Universidad de Bristol (Reino Unido)

Hijos de la realeza en el Antiguo Egipto

A lo largo de los tres milenios de historia del antiguo Egipto, los roles de los hijos del rey variaron considerablemente. En ciertos períodos, los príncipes reales desempeñaron papeles importantes en el Estado; en otros, son casi invisibles, emergiendo únicamente al convertirse en reyes. De hecho, las hijas de la realeza suelen ser más visibles en los monumentos que sus hermanos. En esta conferencia, trazaremos la historia de los hijos de la realeza del antiguo Egipto desde los primeros registros que tenemos de ellos hasta los destinos, a menudo sangrientos, de los príncipes y princesas de la dinastía ptolemaica.

Christian Loeben

Christian Loeben. Conservador de las colecciones de Antiguo Egipto e Islam en el Museo August Kestner de Hannover (Alemania)

Bes y Thoeris, dos dioses menores

Es un fenómeno notable: la diosa Thoeris, la Ta-Weret egipcia ’La Grande’, gozó de veneración durante la mayor parte de la historia egipcia. Sin embargo, Bes, que alcanzó su verdadera categoría solo durante la Dinastía XXVI (c. 600 a. C.), rápidamente la eclipsó como la deidad más popular en la vida privada egipcia. La conferencia analizará los mecanismos que explican este fenómeno y demostrará que la trayectoria de Bes en las últimas fases de la religión egipcia no solo fue extraordinaria, sino también sumamente diversa.

Daniela Picchi

Daniela Picchi. Responsable de la Colección Egipcia del Museo Arqueológico de Bolonia

Sobre la educación en el Antiguo Egipto

La Sátira de los Oficios, también conocida como la Enseñanza de Kheti, es uno de los textos sapienciales más fascinantes del antiguo Egipto. Escrita durante el Imperio Medio y ampliamente copiada en períodos posteriores, exalta el valor de la educación y el prestigio de la profesión de escriba, fundamento mismo de la administración y la cultura egipcias. Esta conferencia explorará cómo el texto de Kheti refleja los ideales, las instituciones y las realidades cotidianas de la educación en el antiguo Egipto, desde la educación palaciega y las «Casas de la Vida» de los templos hasta la formación de jóvenes escribas. Asimismo, analizará el papel de la educación femenina y el legado perdurable del aprendizaje en la sociedad faraónica.

Esther Pons

Esther Pons. Codirectora de la Misión Arqueológica Española de Oxirrinco (El-Bahnasa)

Juegos infantiles en el Antiguo Egipto

Una de las actividades más importantes en la infancia y adolescencia en el antiguo Egipto, era sin lugar a duda, la práctica de los juegos, bien en solitario o en compañía. Los juegos no solo son una forma de entretenimiento, sino que también tienen un fin más complejo, ya que éstos implican una serie de normas que niños y adolescentes tienen que cumplir. Con los juegos se aprende a socializar y forjar vínculos con los demás, a compartir, negociar, resolver conflictos y llegar a consensos, es decir, los juegos sientan las bases para el desarrollo de conocimientos y competencias sociales, que les ayudarán a enfrentarse a la vida adulta cuando llegue el momento.

Maite Mascort

Maite Mascort. Miembro del equipo de la Misión Arqueológica de Oxirrinco (El Bahnasa, Egipto) y co-directora desde el año 2019 hasta la actualidad

Dios niño

También para los antiguos egipcios solo hubo un dios: Re, el sol. Dios omnipotente que se manifestó en infinitas apariencias de mujeres, hombres y animales. Nacido de una inteligencia superior, Atum, quiso unir a varias de sus formas, creando tríadas divinas: dios y diosa quienes, a su vez, engendraron un dios niño. Dios niño que creció de manera similar a los humanos, pero sin perder su aspecto infantil. Tríadas más conocidas: Horus, hijo de Osiris e Isis; Ihy, hijo de Horus y Hathor, Khonsu, hijo de Amón y Mut… Re dotó a sus dioses niños de dos distintivos: una trenza en su lado izquierdo y la actitud infantil de llevarse un dedo a la boca. Horus fue el dios con más apariencias propias, Ihy es una de ellas. De todo este complejo, que no difícil, tema tratará mi trabajo.

Nuria Castellano Solé

Nuria Castellano Solé. Profesora asociada del Departamento de Didácticas Aplicadas de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona

Los peligros de la infancia en el Antiguo Egipto

La vida en Egipto era dura incluso antes de nacer: el embarazo, el momento del parto y los primeros años estaban llenos de peligros. Para poder sobrevivir en tan cruel entorno, se dotaba a las criaturas de mecanismos diversos para su supervivencia. Desde joyas que protegían de una muerte en el Nilo hasta horóscopos que definían la vida de los más pequeños. Pero a pesar de todo, la presencia de máscaras infantiles y epitafios fúnebres demuestran que nadie escapa de la muerte.