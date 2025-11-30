Los primeros años en Egipto

La exposición El Despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto que se inaugura el próximo 4 de diciembre propone un viaje para conocer una de las civilizaciones más importantes de la Historia. Eulen Art, especializada en la gestión integral del patrimonio artístico y cultural, ha ideado esta exposición con la intención de mostrar dos etapas de la vida de los antiguos egipcios que marcaron el futuro de cada uno de los habitantes del país del Nilo, con independencia del lugar en el que vivían y de la clase social a la que pertenecían: la infancia y la adolescencia.

Pieza expuesta en la sala Vimcorsa

La sala Orive ofrecerá un vídeo inmersivo para experimentar la vida de los antiguos egipcios

Objetivo

El objetivo principal de la muestra es que el visitante conozca la relevancia de este periodo vital en todas sus facetas, incluyendo la etapa previa al nacimiento. A través del recorrido se pretende reflejar las diferencias y semejanzas que existían entre sexos y entre las distintas clases sociales, así como la evolución que experimentan las etapas de la infancia y la adolescencia a lo largo del tiempo.

Asimismo, se aborda la importancia del embarazo, el parto, la maternidad y la familia, lo que permitirá conocer cómo se concebía el ciclo vital desde sus inicios.

La exposición tratará aspectos esenciales como la alimentación, la vestimenta, el adorno personal, los juegos, los juguetes y las actividades lúdicas, todos ellos vinculados al desarrollo infantil. También se prestará especial atención a la educación y a la escuela, a las enfermedades y sus tratamientos médicos, y a un tema de gran trascendencia en la cultura egipcia: la muerte en las primeras etapas de la vida.

Igualmente, se pondrá el foco en las divinidades relacionadas con la infancia y la adolescencia, mostrando de qué manera éstas influyeron en la evolución y protección de las primeras etapas de la vida.

Un momento del montaje de la exposición 'Despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto'

Se mostrará la influencia que las divinidades ejercían en la protección de las primeras etapas

Etapas

La exposición tendrá cuatro bloques temáticos con el objetivo de abarcar las diferentes etapas que atraviesan los niños y adolescentes en su desarrollo vital. De esta manera se ofrece al visitante la posibilidad de conocer los momentos más significativos de la vida de una persona y que determinarían su futuro.

En la primera de ellas el visitante se adentra en los orígenes de la vida, en una reflexión sobre la preparación y planificación del embarazo y el proceso de gestación y nacimiento.

La segunda etapa se centra en la infancia y, por tanto, en los primeros años de vida. En este ámbito se tratan temas relativos a la familia y el hogar como el núcleo donde se desarrolla la vida de los niños, la vestimenta y el adorno, así como los primeros juegos y juguetes y las divinidades que les protegen.

La adolescencia centra una tercera etapa, un periodo de grandes transformaciones físicas, psicológicas y sociales. La exposición analiza los cambios que experimentan los jóvenes en relación con la familia, mostrando una mayor independencia. También se tratan aspectos relacionados con la vestimenta y el adorno, así como la escolarización y los juegos, que dejan de ser exclusivamente lúdicos para mostrar un contenido más religioso y cultual, así como los ritos de iniciación y primeros oficios

Finalmente, la última etapa está centrada en las enfermedades propias de esta etapa de la vida y los tratamientos médicos que conocemos para tratar estas dolencias, y por otro, la temprana muerte de los hijos, el ajuar funerario y los rituales asociados.

Detalle de la exposición sobre la infancia y la adolescencia en el Antiguo Egipto

Espacios

La exposición la acogen dos salas de la ciudad de Córdoba. En cada espacio se puede disfrutar de una experiencia diferente, que se complementan entre sí. La Sala Vimcorsa es la principal, donde se exponen las piezas originales acompañadas de diversos textos y vídeos explicativos. En la Sala Orive se expone un vídeo inmersivo, complementando a la exposición y estructurado en cuatro secuencias, que transportaran a la vida de los antiguos habitantes del país del Nilo. Se recomienda comenzar la incursión en esta exposición en la sala Vimcorsa y finalizarla en la sala Orive para experimentarla de una forma completa.

Detalle de la exposición sobre la infancia y la adolescencia en el Antiguo Egipto

Egiptólogos de renombre acercarán los aspectos más destacados de la cultura de la época

Actividades paralelas

La exposición presenta unas actividades complementarias que ayudan a entender mejor la exposición. Por un lado, cuenta con un ciclo de conferencias semanales en las que una serie de expertos nacionales e internacionales en Egiptología, compartirán sus investigaciones relacionadas con la maternidad y la infancia. Las conferencias correrán a cargo de Isabel Olbés, Gema Menéndez, Chris Naunton, Inma Vivas, Aidan Dodson, Alejandro Jiménez, Christian Loeben, Daniela Picchi, Esther Pons, Maite Mascort y Nuria Castellano. También hay visitas guiadas, acompañados por especialistas en Egiptología y mediación cultural, adaptados a distintos públicos y niveles de conocimiento.