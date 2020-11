España y Portugal son estratégicos para Syngenta y Almería fundamental

Con el agricultor pese a la COVID-19

Syngenta ha tenido que adaptarse también a las nuevas condiciones laborales que ha traído la pandemia del coronavirus. “La COVID-19 nos ha supuesto un reto logístico que hemos tenido que superar. Ha sido un año difícil para todos, pero no hemos parado, hemos seguido suministrando a nuestros clientes y hemos continuado nuestra labor de investigación, siempre anteponiendo la seguridad de nuestra gente y de nuestros clientes. Han sido momentos complicados y llega un futuro incierto porque no sabemos como va a impactar el coronavirus en el consumo de hortalizas. No podemos olvidar que la crisis económica en un país afecta a todos los sectores y esa incertidumbre la tenemos nosotros también de cara a la próxima campaña. A pesar de todo seguiremos muy cerca del agricultor, escuchándole, dándole apoyo y ofreciéndole soluciones para ayudarles a producir más y mejor con menos recursos y de forma sostenible”, concluye Luis Martín, director de la unidad comercial de semillas hortícolas para España, Portugal e Italia.