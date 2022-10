Antonio Luengo: "Hemos pasado de arar con mulas a hacerlo con GPS"

La Región de Murcia protagoniza, por primera vez, el anuario del Grupo Joly junto a Andalucía, Una unión que “hace la fuerza”. Así lo expresó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias de la Región murciana, Antonio Luengo.

Durante su discurso elogió el papel que juega el Grupo Joly para la difusión del trabajo que realizan día a día los agricultores y ganaderos andaluces y, ahora también los murcianos. En definitiva, todos tienen un objetivo común: “son profesionales que quieren trabajar para que en el futuro sus hijos puedan disfrutar en el futuro de un entorno, como mínimo, igual que el que nosotros hemos encontrado”. Luengo cree que los medios de comunicación son imprescindibles para hacer frente “al mayor problema que tiene el sector”, que es “la credibilidad”. Según el consejero murciano, “hay ciertos sectores de la sociedad que se atreven a poner en duda el sacrificio y responsabilidad de los agricultores”. Considera que este problema es, a día de hoy, más grave incluso que el del agua o el de adaptarse a las nuevas normativas.

Luengo recordó que durante la pandemia, los agricultores y ganaderos seguían produciendo de una forma responsable, “sin abandonar sus explotaciones para poder alimentar a la población”. Entonces, dice el consejero, “la sociedad se dio cuenta de que los alimentos no se producen en los lineales de los supermercados y hubo un cierto reconocimiento social, pero por desgracia ya se ha olvidado”. Por eso está convencido de que “la única herramienta que tenemos para cambiar las cosas es el conocimiento, y los medios de comunicación son muy importantes para ello”.

Pero los ataques externos no son la única amenaza del sector. Hay otros. “Hay muchas incertidumbres e inquietudes encima de la mesa”, dice el consejero murciano. Por eso alaba la capacidad de “reconvertirse y salir adelante” de los agricultores y ganaderos. “Cuando alguien analice este sector en el futuro dirá que esta gente no estaba bien de la cabeza, porque no es normal que con tanta incertidumbre y amenaza sean capaces de reconvertirse. Lo que ahora se llama resiliencia lo hacían ya nuestros abuelos”, señala.

Por otra parte, Antonio Luengo también habló de la transformación que se está produciendo en el sector, una “revolución agroalimentaria”, según dijo. “Estamos siendo testigos de cómo se lleva a cabo una inversión muy importante en innovación y tecnificación, y en la transferencia del conocimiento, que es más importante si cabe”. En este sentido, Luego asegura que “tenemos agricultores y ganaderos que están deseando conocer esas técnicas que tienen que aplicar para mejorar sus explotaciones”.

Esa revolución técnica ha hecho que “hayamos pasado de labrar con mulas y con arado, como hacían nuestros abuelos, a hacerlo con GPS y con las últimas tecnologías. En la Región de Murcia y en Andalucía se ha implantado la agricultura sostenible de precisión”, explica Luengo.

Una de esas amenazas, según el consejero de Agricultura, es la nueva ley del plástico que, en su criterio, “va a impedir que muchas personas puedan consumir productos frescos en un tiempo récord”. También cree que se ha perdido una oportunidad con la PAC, pues “por desgracia, nuestros territorios no salen beneficiados”.

Por último, Luengo hizo hincapié en la unión con Andalucía para conseguir objetivos comunes. “Por muchas amenazas que tengamos por delante, no vamos a decaer·, concluyó.