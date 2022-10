Producir restaurando ecosistemas

Como agricultores y ganaderos tenemos la misión de alimentar a la población. Sin embargo, es la sociedad quién tiene la responsabilidad de poner en valor la producción de alimentos a través de un sistema que conserve y use de forma sostenible los recursos naturales que necesitamos para alimentar a todas las personas. Este tipo de producción es un bien para las generaciones tanto presentes como futuras. Por ello, debemos implicarnos no sólo el sector primario, también todos los demás agentes que intervienen en este proceso: canales de intermediación, comercializadoras, consumidor final...y por supuesto la administración”.

Nos encontramos en la Década de la Restauración de Ecosistemas, es el momento de unirnos y hacer algo para frenar los efectos del cambio climático. Ya no basta con no contaminar, con no esquilmar recursos, necesitamos devolver a la tierra y regenerar nuestros suelos, nuestros paisajes.

Desde AlVelAl apostamos por la agricultura regenerativa como herramienta para la restauración de nuestro paisaje, necesitamos alinear ecología y economía para hacer un territorio más resiliente frente al cambio climático, frenar la desertificación y el abandono rural de nuestros pueblos. La mayor superficie de cultivo de almendro de secano nos presenta problemáticas como la falta de biodiversidad y suelos erosionados tras medio siglo de monocultivo, pero contamos con la oportunidad de aprovechar todos nuestros recursos para regenerar nuestra tierra.

Almendrehesa, un agroecosistema productivo integrado

Almendras, Pistachos, Nueces, Aceite de Oliva Virgen Extra, Vino, Cordero Segureño con IGP, Vaca Murciano Levantina, Hierbas Aromáticas, Frutas, Hortalizas, Miel, Alcaparras… tenemos una diversa actividad agraria que podemos aprovechar para restaurar ambiental, económica y socialmente el Altiplano Estepario. Nuestra propuesta es clara, un agroecosistema productivo integrado, al que hemos llamado Almendrehesa, que diversifique la actividad de la finca, combinando el cultivo principal con otros alternativos, introduciendo la ganadería en las fincas agrícolas e implementando hierbas aromáticas, colmenas y/o hoteles de insectos para mejorar la polinización de nuestros cultivos. Todo ello, implementando técnicas que frenan la erosión como las líneas de infiltración o la cubierta vegetal, mejorando la fertilidad del suelo y su capacidad de captura de dióxido de carbono, ayudando así a mitigar los efectos del cambio climático.

La agricultura regenerativa refleja, además, nuestra filosofía 4 Retornos. El Retorno Natural a través de las técnicas propuestas. El Retorno Económico a través de la creación de empresas para la transformación y comercialización de nuestros productos haciendo que el valor añadido se quede en el territorio. El Retorno Social a través de la creación de empleo y redes que fomentan la formación, el apoyo mutuo y la creación de sinergias. Y el Retorno de Inspiración con un territorio con nuevas oportunidades y una comunidad concienciada con su entorno que quiere ser ejemplo para otras comunidades y personas.

La comunidad, nuestros productores son fundamentales para que la restauración del territorio. Tenemos que ser respetuosos con ellos si queremos seguir siendo motor del mundo rural y evitar la migración a otras zonas y sectores, si queremos frenar el despoblamiento rural y apostar por lo nuestro.

Tres empresas han visto la luz

En siete años de trabajo en AlVelAl tres son las empresas que ya han visto la luz para comercializar productos regenerativos de paisaje. La Almendrehesa para las almendras, frutos secos y productos derivados de estos; Hábitat para la comercialización de Aceite de Oliva Virgen Extra y la protección de los olivos centenarios que conforman nuestro paisaje; y AlVelAl Foods, para la comercialización de estos productos y los de otros productores que cuentan con su marca propia y han apostado por la agricultura regenerativa.

Empresas y productores que restauran nuestro ecosistema y valoran la tradición y cultura de nuestros pueblos. Recuperando y conservando los territorios agrarios históricos como las vegas con sus sistemas de irrigación milenario, las terrazas o las razas ganaderas autóctonas, la mayoría en peligro de extinción. Son empresas y productores que trabajan por nuestro paisaje, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras gentes. Es nuestro valor añadido y la seña de identidad de nuestros productos.

En esta Década de la Restauración de Ecosistemas hemos iniciado junto a la Fundación Aland un proceso para crear un Manifiesto por un Territorio Regenerativo, es el momento de cambiar el sistema productivo y sólo es posible con la unión de todos para que las prácticas agrícolas de regeneración del paisaje sean reconocidas en las políticas públicas. Es la única manera de no agotar los recursos y permitir que las próximas generaciones puedan seguir alimentando al mundo.