Chiclana rinde homenaje a Diego Pulido Aragón

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió en la jornada de ayer viernes el acto de reconocimiento a Diego Pulido Aragón, chiclanero que a los 12 años se fue a vivir a Guatemala, donde ha tenido un peso importante en el desarrollo de dicho país centroamericano y donde ha sido gerente del Banco Industrial de Guatemala, director corporativo de Bi Capital y presidente de la Fundación Olímpica Guatemalteca, siendo reconocido con la medalla Pierre de Coubertin. El acto también contó con la presencia del propio Diego Pulido y familiares, así como miembros de la Corporación municipal, el cronista oficial de Chiclana, José Luis Aragón, y representantes del tejido económico y social de la localidad.

Así, durante el encuentro, el regidor chiclanero hizo entrega a Diego Pulido de la insignia de la ciudad, así como de un diploma conmemorativo de este día. Además, este ilustre chiclanero firmó en el Libro de Oro de la ciudad. En este sentido, José María Román apuntó que “es un orgullo tener de nuevo en Chiclana a alguien que emigró muy joven y que supo situarse en Centroamérica para emprender un nuevo compromiso vital y empresarial”.

El alcalde destacó también el carácter emprendedor de la familia Aragón, reflejado en Diego Pulido Aragón. Además, quiso hacer una reconocimiento a las familias chiclaneras que se marcharon de la ciudad y que triunfaron, sin que nadie les regalara nada. “Diego forma parte de esos chiclaneros que se marcharon y que encontraron la gloria fuera de Chiclana, como son los casos de Álvarez Mendizábal, Magistral Cabrera, Francisco Montes ‘Paquiro’ o Fernando Quiñones. Todos son chiclaneros ilustres que hicieron toda su labor fuera de Chiclana. Diego Pulido encontró la gloria en Guatemala con su familia, con un lema que debe conservar toda persona y que es ‘el hombre comienza a empequeñecerse el día en que sus recuerdos son mayores que sus proyectos’”.

Por su parte, Diego Pulido agradeció al alcalde el reconocimiento recibido, así como al cronista oficial de Chiclana el trabajo realizado, “porque se trata de una persona que crea e investiga”, destacó. “Hoy es un día muy especial porque me hace cerrar los ojos y recordar el final de la décadas de los 50, de una Chiclana que muchos jóvenes no conocieron”, comentó este ilustre chiclanero, quien recordó que “en la década de los 50 hablar por teléfono era un problema, íbamos a la fuente a llenar los cántaros de agua o caminábamos hasta Sancti Petri y La Barrosa, una joya que disfrutamos los chiclaneros y que hoy disfrutan muchos turistas”.

“Comparar aquella Chiclana con la que tenemos hoy no tiene sentido, porque es una ciudad muy importante, que puede alcanzar los 230.000 habitantes en verano”, manifestó Diego Pulido, recordando además que “yo nací en la calle La Fuente y mi vida transcurría por el centro de la ciudad”. “Pero tuve que salir junto a mi madre y mis hermanos sin saber a dónde iríamos, porque no conocía Guatemala, donde he vivido hasta ahora”. Además, hizo un recorrido por su trayectoria profesional y personal, hasta llegar a la actualidad. Asimismo, hizo entrega de una réplica de la medalla Pierre de Coubertin para que sea donada al Museo de Chiclana.

Por otra parte, cabe destacar también que este chiclanero ilustre recibió el pasado jueves un reconocimiento en las instalaciones de la Fundación Vipren, con su presidente, Miguel González, a la cabeza. En dicho acto, al que también asistieron representantes de diversas entidades y colectivos culturales y sociales de la ciudad, Pulido pudo visitar las instalaciones de esta entidad y comprobar la amplia labor cultural y en pro del deporte de la fundación.

Durante el acto, el chiclanero fue reconocido como uno de los hombres más influyentes de Guatemala, con grandes logros también desde el punto de vista solidario y humano. Su apuesta, compromiso y apoyo al deporte base, algo de lo que sabe mucho la Fundación Vipren, fue otro de los aspectos destacados por los responsables de esta entidad en la trayectoria de Diego Pulido.