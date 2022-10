Almendro y pistacho durante todo el año con Almeriaplant

A diferencia de la horticultura, el almendro o el pistacho no son cultivos estacionales. En eso lleva años trabajando Almeriaplant y gracias a los estudios realizados, a Fruit Attraction trajo sus últimas novedades para que haya plantas de ambas variedades prácticamente durante todo el año.

“Con la planta de pistacho tenemos un formato único que se enmaceta y eso permite al agricultor hacer una plantación en primavera, algo que con otro planta parada, vegetativamente sólo se podría plantar en invierno. De esta manera, el agricultor tiene un abanico mayor para tener la plantación preparada. Con el almendro, también plantamos en cualquier momento del año que no sean julio y agosto. Tenemos para quien quiera maceta o planta de raíz desnuda, disponga de ella durante todo el año”, asegura Isabel Usero, de Almeriplant, que habla de la fortaleza de la empresa: “Almeriaplant apareció como vivero para hortícolas y eso lo mantenemos, pero con todas instalaciones que ya tenemos, hemos aprovechado la tecnología para desarrollar almendro y pistacho. Esto nos han permitido evidentemente hacer campañas más largas, en las que vamos a poder tener plantas en un mayor número de plantas que otros viveros que no tienen esas herramientas y esas instalaciones. Esto provoca que nuestros clientes estén en la línea de no hacer una parada”.

La feria le ha permitido a la empresa almeriense ampliar su cartera de clientes, internacional en buena parte, puesto que los cultivos de almendro y pistacho están en alza y cada vez hay más hectáreas plantadas. “Llevamos muchos años trabajando con clientes. Queríamos crecer junto a ellos y en Fruit hemos podido unir a todos nuestros distribuidores para que se conozcan y hacer un equipo mayor para trabajar desde Almería hacia toda España, Portugal, Italia, Marruecos... Nuestros productos, tanto en el tema del almendro como en el pistacho, son cultivos que cada vez se están poniendo más en La Mancha, Castilla-León o La Rioja”, finaliza Usero antes de entrar a otra reunión que tenía programada en su agenda.