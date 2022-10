No todo son los costes de producción, la inflación y la guerra de Ucrania. Aunque forman un buen porcentaje de los malos que sacuden a la sociedad. El problema de ahí está ahí casi siempre, aunque este año, su escasez apenas tiene parangón.

"Tenemos una gran incertidumbre con el agua, tenemos una reducción de un 15% en la dotación de agua y necesitamos que llueva. Si las obras hidráulicas que se llevan pidiendo años se hubieran ejecutado, no tendríamos problemas de reducción de esas dotaciones de agua. Tenemos problema porque está toda la plantación en marcha y si no llueve, no podremos completar la producción que tendremos planificada y habrá que abandonar cultivos antes de empezar a recolectar la fruta", explica Juan Manuel Vivas, gerente de Fruta de Andalucía, firma onubense.

La dificultad de enfrentarse a los costes de producción plantea delicadas soluciones a las firmas del agro. "No somos capaces de trasladar ese incremento de costes que tenemos al producto. Principalmente porque los compradores, puede que tampoco sean capaces de transmitirlos a la cadena de valor. Y entonces tenemos un problema, vamos contra el resultado. Y ya llevamos varios años de pandemia soportando un incremento de costes en transportes, envases, en todo... es un 30% más de lo que es lo normal", manifiesta Juan Manuel Vivas.

Algo positivo vendría de la mano de la crisis energética y la posibilidad de que países del centro y el norte de Europa reduzcan su producción en el tiempo: "Podría favorecernos. Ellos producen también con invernaderos de cristal, de calefacción... entonces sus costes se elevarán y ahí podríamos entrar, pero tenemos otros competidores como Marruecos y Portugal que entran en el mismo abanico que nosotros y sus costes son más bajos que los nuestros".