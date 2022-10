Innoplant, al servicio de la agroinnovación

Además de analíticas propias de laboratorio, en Innoplant cuentan con un instrumental de campo propio que apoya sus investigaciones agronómicas con análisis in situ. Desde sensores de aspectos nutricionales, salinidad, pH, conductividad eléctrica, y aparatos de analíticas más específicas, como el Índice SPAD (índice relacionado con los niveles de nitrógeno) o el sistema portátil de medición LI-COR, que aporta información muy variada sobre el estado de la fotosíntesis. La unión de su capacidad de desarrollar y llevar a cabo diferentes tipos de ensayo en cualquier planta, y la de análisis tanto in situ como fisiológico y de calidad/producción, asegura que en cualquier ensayo sepan qué es lo que le está pasando a la planta y cómo se puede optimizar el proceso o tratamiento. Al hilo, se definen como “el apoyo perfecto al I+D agro” de sus clientes.

Participación en distintos proyectos

Las capacidades profesionales de Innoplant no se limitan a la realización de ensayos bilaterales, pues tienen una amplia experiencia en la formación de consorcios profesionales y la participación en múltiples proyectos subvencionados, como son los proyectos CDTI, los Grupos Operativos, o programas como Horizonte Europa. No solo en la realización con éxito, si no en la proposición y escritura de dichos proyectos de gran interés agrícola.

El proyecto DRONEOLIVE, financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tenía como objetivo mejorar la sostenibilidad del cultivo a través del manejo de vehículos no tripulados (drones) dotados de sensores basados en la fluorescencia y la espectroscopia de infrarrojo cercano (conocido como NIR). Otro proyecto interesante fue el llamado “Obtención de un extracto biofungicida y bioestimulante para uso en cultivo ecológico de ajo y espárrago a partir de residuos de industria”, apoyado por fondos FEDER. Actualmente, se encuentran en fase de análisis de datos de su último proyecto Olitech: ‘Uso de nuevas tecnologías para la detección precoz de daños en olivar y respuesta sostenible’, financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuyo objetivo principal es identificar en fincas de olivar variables ambientales, fisiológicas y nutricionales que se correlacionen con los datos obtenidos mediante imágenes satelitales y de drones, con el objetivo de establecer una serie de índices que permitan detectar zonas de riesgo de aparición de repilo y/o deficiencias nutricionales en olivar. Participan además como equipo biológico del proyecto español Green Moon Project, que trata de generar el conocimiento necesario para el desarrollo de la agricultura espacial, utilizando como base de pruebas la luna.