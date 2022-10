Un modelo de gestión integral sostenible con Crisara

Crisara es algo más que agricultura, algo más que cultivos de pistacho y almendros. La empresa ubicada en el pequeño pueblo almeriense de pistacho y almendro tiene claro que su modelo de gestión integral sostenible es la mejor forma con la que presentarse ante sus clientes.

“Lo tenemos implantado en toda España: producimos el almendro, lo llevamos a la finca del agricultor con el asesoramiento técnico. Le hacemos toda la transferencia de tecnología y conocimiento, la formación y finalmente le compramos el producto, la almendra. Es un sistema sostenible a largo plazo porque todos nuestros productos y viveros son ecológicos. Ahora mismo ponemos en el mercado más de un millón y medio de plantas de almendro y pistacho en toda España y también exportamos a Francia, Portugal e Italia”, explica Cristóbal Aránega, director general de Crisara.

Además, su propósito es practicar una agricultura ecológica para preservar el medio ambiente. “Nuestro modelo es regenerador de suelo y paisaje. Por supuesto, también con la fauna auxiliar, con los ecosistemas. No sólo no usamos productos que no contaminan, sino que nuestra agricultura arregla lo que hemos roto durante muchísimos años, apunta Aránega que desgrana las novedades que Crisara ha mostrado en Fruit: “Traemos productos de fertilización y sanidad vegetal para poner en manos del agricultor las herramientas que puedan permitirle producir y ser competitivo. Son productos muy mejorados para hacer una agricultura sostenible y rentable. También estamos desarrollando modelos que ahorren agua y energía”.

Finalmente, Crisara es un ejemplo de que el buen trabajo puede hacer que una empresa humilde sea todo un referente mundial desde un pueblo pequeño. "Somos la otra cara de Almería, vivimos en Chirivel, en un pueblo de menos de dos mil habitantes. Esto demuestra que desde un municipio pequeño se puede llegar a todo el mundo, si eres capaz de vender un modelo necesario, no una opción. El mundo tiene la necesidad de practicar una agricultura sostenible", finaliza Cristóbal Aránega.