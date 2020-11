“El crecimiento de Vícar siempre ha estado ligado a la agricultura”

Esta actividad no se realiza de una forma directa, sino que lo hace a través de una empresa murciana a la que Vicasol envía sus productos siendo ellos los que se encargan de llevar a cabo el proceso.

-¿Cómo ha evolucionado esta industria en el pueblo en los últimos años? ¿Qué importancia tiene actualmente?

-Como he comentado, esta industria en Vícar está dando sus primeros pasos y por tanto la evolución no se puede considerar aún muy relevante, ni representativa. Actualmente se están realizando estudios por parte de algunas empresas del municipio para conocer la viabilidad económica, pero hasta el momento no hay ningún informe significativo.

¿Qué piensan de estas empresas que se han adentrado en el mundo de las conservas?

-Dentro de las características de las empresas agrícolas vicarias, el campo de las conservas es una nueva puerta que se abre de cara a dar salida a la producción hortofrutícola que cada campaña genera Vícar y como tal está en los objetivos que a medio y largo plazo se han marcado algunas de nuestras empresas agrícolas.

-¿Se lleva a cabo desde el Consistorio alguna acción de promoción?

-Al ser algo novedoso y todavía poco significativo en nuestras empresas, actualmente desde el Ayuntamiento no se está haciendo ningún tipo de promoción en este sentido. Sin embargo, y en la línea de apoyo a la agricultura y a las industrias auxiliares que viene mostrando el equipo de gobierno, existe una total predisposición para que si llegado el momento fuera necesario, las empresas que opten por esta opción para nuestra agricultura, tengan nuestro apoyo y por tanto no estamos cerrados a llevar a cabo todas aquellas acciones de promoción que fueran necesarias.

-¿Qué importancia le dan a este tipo de productos?

-Siempre es importante dar salida a nuestros productos hortofrutícolas, ya sea con hortalizas frescas, en tercera o cuarta gama, o como apunta mediante conservas. Lo importante es que el máximo de nuestra producción tenga salida en los mercados y que nuestros agricultores puedan obtener la mayor rentabilidad para sus productos.

-En otro orden de cosas, ¿cuál es el principal motor de la economía del municipio?

-Vícar se mueve en torno a su agricultura. Hay que tener en cuenta que el 85% de sus vecinos viven directamente de la agricultura y el resto son negocios relacionados con el sector. El crecimiento de Vícar siempre ha estado ligado a la agricultura, pues a las casi 2.000 hectáreas de invernadero que actualmente se cultivan en nuestro término municipal, hay que sumar las más de 5.000 hectáreas que los vecinos de Vícar cultivan tanto en el resto del Poniente como en la Comarca de Níjar.