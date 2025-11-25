Más de 500 profesionales STEM se reúnen en Sevilla para impulsar la diversidad empresarial

El sector científico-tecnológico andaluz se moviliza para convertir la diversidad en una ventaja competitiva real. Más de 500 profesionales del ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) participarán este jueves 27 de noviembre en CaixaForum Sevilla para debatir sobre cómo integrar y potenciar la diversidad en las empresas del sector.

La jornada, que tiene lugar de 17:00 a 20:00 horas, está organizada por #BoostHer, la primera red andaluza dedicada a promover y fortalecer el talento femenino en disciplinas STEM. Este tercer encuentro llega en un momento clave, cuando la diversidad ya no solo representa un valor empresarial, sino también una obligación legal orientada a garantizar la igualdad efectiva en las plantillas.

#BoostHer mantiene su esencia como plataforma de conexión profesional, situando el networking como eje central de la jornada. Para ello, ha diseñado dinámicas específicas antes, durante y después del evento, pensadas para transformar contactos en oportunidades tangibles de colaboración, proyectos conjuntos o captación de talento. Como novedad, las asistentes dispondrán de un espacio para realizar fotografías editoriales que potencien su marca personal.

Debate sobre diversidad y competitividad

El programa del encuentro gira en torno a las competencias y tendencias que actualmente definen la competitividad en el sector STEM. Uno de los momentos destacados será la mesa redonda 'Claves para el fomento de la diversidad en empresas STEM', moderada por Vanessa Moreno, presidenta de Dircom Andalucía. En ella participarán Anggy Daniela Castaño, manager de Desarrollo y Programación de Iwantic; José María Pedraza, CEO de VS Sistemas; y Elena Barrios, consejera delegada de Bloonde.

Las ponencias complementarán el enfoque práctico del evento. Isabel Ramos, consultora en Inteligencia Artificial, presentará herramientas de productividad basadas en IA aplicables al entorno laboral. Por su parte, Lucía Jiménez, CEO de Factoría de Liderazgo, compartirá estrategias para la gestión de la energía física, emocional y mental, fundamental para sostener liderazgos diversos. Carmen Baena Sánchez, fundadora de Winnova, abordará la integración eficaz de la innovación ágil en organizaciones.

Respaldo institucional y formato híbrido

El encuentro contará con la presencia de Lorena Garrido Serrano, viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y será conducido por Teresa Suárez, fundadora de #BoostHer y consultora especializada en comunicación y marketing para empresas innovadoras.

La jornada se desarrollará en formato híbrido, con asistencia tanto presencial como online. La inscripción es gratuita a través de la web boosther.es hasta completar el aforo. Tras la clausura oficial, se ofrecerá un cóctel como espacio informal para fomentar las conexiones entre participantes.

El evento cuenta con el apoyo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, además de entidades como Raiola Networks, Fundación La Caixa, Exte, Idener, Iwantic, Bloonde, NTT Data, South Impact, Upandalus, workINcompany y Mecus. La organización corre a cargo de One To Corp y El Método Lumen. En la actualidad, la red #BoostHer integra ya a más de 30 profesionales impulsoras y ha conseguido reunir a 500 participantes.