Activa esta protección extra en tu cuenta de Google y evita las estafas

Las estafas a través de internet están a la orden del día por desgracia, cada vez los métodos de engaño de os timadores son más sofisticados y pueden hacer caer en la trampa a cualquiera que no esté atento a cada detalle. Por eso siempre es recomendable no pinchar en enlaces que lleguen sin ningún motivo aparente al teléfono o al ordenador. Aún así, los estafadores se aprovechan del ingenio y de sus conocimientos informáticos para muchas personas caigan en sus trampas.

Esta es la razón habitual por la que los usuarios de dispositivos electrónicos deciden invertir en la compra de antivirus. Este sistemas de protección les proporciona muchísima seguridad a los compradores porque esperan que sea lo suficientemente eficaz como para que los avise en caso de que llegue un archivo no deseado o de dudosa procedencia, no obstante, estos escanean los documentos que aparecen dentro del correo electrónico pero puede que no verifiquen el enlace que aparece en su interior.

Así es la nueva herramienta de Google para evitar estafas

'Navegación segura mejorada' es la herramienta diseñada por Google para que los usuarios puedan disfrutar de una seguridad extra a la hora de navegar por la red, evitando así la suplantación de identidad o phishing y el malware. Es muy sencilla de activa y promete ser un gran aliado a la hora de conectarse a la red.

Para poder beneficiarse de esta 'Navegación segura mejorada' se deben utilizar las cuentas de Google en lugar de otras, por lo que debe navegar en Chrome y utilizar el correo electrónico de Gmail. ¿Cuáles son las funciones de esta herramienta?

Utiliza la inteligencia artificial.

Aprendizaje automático y análisis de datos para descubrir potenciales amenazas funcionando en segundo plano.

Comprueba URLs, descargas, extensiones, información del sistema y una pequeña muestra de páginas.

Escanea archivos ante cualquier descarga, ya se en Chrome o Gmail.

Analiza y verifica los enlaces que te llegan del correo electrónico porque precisamente esa es la puerta de entrada de numerosas estafas. Detecta las webs que son falsas, a pesar de que su apariencia pueda parecer la correcta, ya sea del banco o de Correos.

Si en ese análisis se detecta que la web de destino es peligrosa puede llegar a bloquearse para que los usuarios no entren.

Si se intenta instalar una extensión que puede ser potencialmente dañina o no cumple con lso requisitos, se recibe una advertencia.

Cómo activar esta herramienta

Existen dos maneras de poder activar esta 'Navegación segura mejorada' desde el ordenador: en Google Chrome escribiendo en la barra de búsqueda chrome://settings/security. Una vez dentro, activa 'Protección mejorada' en lugar de la protección estándar o puedes pinchar directamente en este enlace y activar el icono desplazándolo hacia la derecha.

Para hacerlo desde un dispositivo móvil, se debe abrir Google Chrome, ir a 'Configuración' > 'Privacidad y seguridad'. En 'Navegación segura' aparecerán todas las opciones de seguridad disponibles, donde se podrá activar 'Protección mejorada'.