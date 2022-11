Análisis: Probamos el Oppo Reno 8 Pro, sobresaliente en fotografía

Con 5G, una cámara principal de 50 megapíxeles, el procesador de imágenes MariSilicon X, carga rápida de 80 W y la calidad de su pantalla, el Oppo Reno 8 Pro es uno de los teléfonos móviles más interesantes de su segmento.

Sirve de puente entre el Reno 8 y la serie Find X5, incluyendo algunas de las características de los dispositivos más potentes de la marca asiática pero al precio más contenido propio de los Reno.

Diseño y pantalla

El Reno 8 Pro recuerda mucho, al menos en su parte trasera, a la serie X5, con un diseño continuo (unibody) y el módulo de las cámaras integrado en ese mismo cuerpo, del que sobresale con una ligera elevación progresiva.

Tiene pantalla plana y laterales también planos y, gracias a este diseño y a sus dimensiones (perfil reducido de 7,34 milímetros y un peso no muy excesivo, 183 gramos), nos ha resultado muy cómodo en la mano, también a una sola. Esto de la comodidad tiene siempre que ver con la percepción personal, porque habrá usuarios a los que no convenzan los laterales planos y que considerarán el teléfono en su conjunto, con su pantalla de 6,7 pulgadas, demasiado grande. No es nuestro caso: es un teléfono que nos sedujo sin necesidad siquiera de encenderlo.

La pantalla, 6,7 pulgadas Amoled, con tasa de refresco de hasta 120 Hz y soporte para reproducir vídeo HDR10+, tiene un pequeño orificio para la cámara frontal y unos marcos muy pequeños, con una relación pantalla-cuerpo del 93,4% que hace que parezca incluso mayor. En la línea de los mejores paneles que Oppo instala en sus dispositivos, ofrece brillo y contraste muy buenos, así como una riqueza y profundidad de colores sobresaliente. En ella está además el rápido y eficaz sensor de huellas.

Una ruta fotográfica y turística por Córdoba con el Reno 8 Pro

Para probar de primera mano las posibilidades fotográficas y videográficas del Reno 8 Pro, Oppo organizó un viaje para periodistas por el Casco Histórico de Córdoba, primero con una visita guiada por la Mezquita-Catedral y, al atardecer-anochecer, otro recorrido guiado por el entorno del emblemático monumento (Puente Romano, Torre de la Calahorra, Calleja de las Flores, etc.) y el centro de la ciudad, con paradas en la Plaza de las Tendillas, la Plaza de Capuchinos (y su Cristo de los Faroles) o la imprescindible Bodegas Campos.

En estos dos paseos, además de por sendos guías que descubrieron secretos de algunos de los enclaves icónicos de la ciudad, los periodistas estuvimos acompañados por uno de los formadores de Oppo, José Galán, para explicar y mostrar trucos y consejos para aprovechar al máximo las casi infinitas posibilidades del Reno 8 Pro.

Las imágenes de la capital cordobesa que incluimos en este análisis fueron tomadas en esa jornada y no han pasado por ningún programa de tratamiento gráfico, las hemos publicado tal cual (eso sí, al subirlas a nuestro sistema no se respeta del todo la resolución y calidad de imagen originales).

En esta galería hay más fotografías, por si tienen curiosidad por ver qué fotos puede hacer con el Reno 8 Pro un usuario no profesional que ha recurrido, en esencia, a los ajustes automáticos (y que en este caso tiene además muy mal pulso).

Cámaras

Pasando ahora a los detalles de las cámaras, el módulo trasero alberga tres lentes, la principal con sensor Sony IMX766 de 50 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles con apertura de campo de 112 grados y macro de 2 megapíxeles.

La fotografía nocturna es uno de los puntos fuertes de este teléfono, tanto con la cámara principal (su sensor es especialmente bueno para imágenes tomadas con poca luz) como con la frontal.

Buena parte del éxito de este dispositivo en el apartado fotográfico reside en MariSilicon X, el procesador de imagen dedicado desarrollado por Oppo que multiplica la rapidez y las posibilidades de procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y que supone, como ya pudimos comprobar con la serie Find X5, un salto de calidad enorme para la marca y para el mercado en general.

El Oppo Reno 8 Pro puede procesar imágenes en el dominio Bayer RAW y graba vídeo 4K Ultra Nocturno y vídeo 4K Ultra HDR y en su cámara frontal lleva el sensor RGBW IMX709 de 32 megapíxeles, desarrollado de manera conjunta por Oppo y Sony y rediseñado con una nueva matriz de píxeles RGBW que contiene píxeles blancos adicionales, lo que produce un 60% más de luz y, por tanto, fotos con detalles más nítidos y menos ruido.

La combinación del sensor y una nueva lente más ancha de cinco elementos con enfoque automático da como resultado retratos con más nitidez. Lleva función 2x incorporada para primeros planos y dentro de la propia cámara frontal se puede escoger la opción de gran angular, para abrir el campo de visión.

En cuanto a los retratos nocturnos, Oppo ha aumentado, con sus avances en hardware y software, la velocidad de procesamiento de imágenes para que tengamos el resultado de tomas nocturnas en un segundo. El objeto principal aparece con claridad y detalle, sin renunciar a los matices del fondo. Además, el algoritmo Turbo RAW reconoce y elimina automáticamente el ruido de las fotos nocturnas.

Volviendo a la cámara principal, estas son algunas de las funciones destacadas:

Vídeo color selectivo. Una de las más curiosas del Oppo Reno 8 Pro: un filtro para dejar en blanco y negro toda la escena a excepción del color que escojamos (rojo, verde o azul).

Una de las más curiosas del Oppo Reno 8 Pro: un filtro para dejar en blanco y negro toda la escena a excepción del color que escojamos (rojo, verde o azul). Cámara lenta a 960 fps. Tras pulsar el botón para iniciar la grabación, el algoritmo de detección de movimiento localiza los objetos en movimiento para iniciar el slow motion y ofrecer un vídeo más dinámico. Está disponible en varias resoluciones: 720p a 960 fps, 1080p a 120/240 y 480 fps.

Tras pulsar el botón para iniciar la grabación, el algoritmo de detección de movimiento localiza los objetos en movimiento para iniciar el slow motion y ofrecer un vídeo más dinámico. Está disponible en varias resoluciones: 720p a 960 fps, 1080p a 120/240 y 480 fps. Time lapse. Con este modo podremos grabar secuencias de fotogramas para obtener un vídeo final en el que la acción transcurre a una velocidad mayor (se graban en estático y, por ejemplo, podemos grabar peatones y coches a velocidad 10x, agua a 60x o cielos nocturnos a 960x).

Con este modo podremos grabar secuencias de fotogramas para obtener un vídeo final en el que la acción transcurre a una velocidad mayor (se graban en estático y, por ejemplo, podemos grabar peatones y coches a velocidad 10x, agua a 60x o cielos nocturnos a 960x). Hyperlapse. Grabar vídeos con esta opción permite tomar un time lapse con la libertad de poder movernos mientras filmamos.

Rendimiento

El Oppo Reno 8 Pro instala un procesador MediaTek Dimensity 8100-MAX de 5 nanómetros, un potente chip que rinde a la perfección en este dispositivo y que permite ejecutar con rapidez y fluidez cualquier aplicación, también multitarea, grabar vídeos de alta resolución e incluso disfrutar de videojuegos gráficamente exigentes. Está disponible en una sola configuración de 8 GB de RAM (que se pueden ampliar en caso de necesitarlo tirando de almacenamiento) y 256 GB de almacenamiento interno.

Sobre Android 12, Oppo instala su capa de personalización ColorOS 12.1, una capa ligera y fluida con opciones interesantes como Air Gestures (reconocimiento de gestos sin contacto para ejecutar acciones básicas sin tocarlo), protección de tareas recientes o el ya conocido filtro antiespías para las notificaciones.

Batería

Terminamos este análisis del Reno 8 Pro con un elemento que para algunos usuarios es tan crucial como las cámaras, si no más: la batería. Este dispositivo instala una celda de 4.500 mAh que puede no parecer masiva pero que, gracias a la optimización de energía de Oppo, nos durará sin problemas todo el día, aunque hagamos un uso intensivo del teléfono.

Para enchufarlo, su carga rápida SuperVooc de 80 W llena la mitad en poco más de diez minutos y completa en unos 40. La batería viene equipada con la tecnología de la marca que garantiza 1.600 ciclos de carga (unos cuatro años si lo enchufamos a diario).

(*El dispositivo fue cedido por Oppo para una prueba de tres semanas)