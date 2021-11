Análisis: JBL Reflect Flow Pro, unos auriculares todoterreno

Los JBL Reflect Flow Pro tienen prácticamente todas las funciones que se pueden incluir en unos auriculares intraauditivos inalámbricos TWS. Son compatibles con el Asistente de Google y Alexa, proporcionan hasta 30 horas de batería, tienen cancelación adaptativa de ruido, una elevada protección contra agua dulce y salada y polvo... Y todo ello con el excelente sonido que ofrecen los dispositivos de la marca.

Diseño

Lo primero que llama la atención de estos auriculares al sacarlos de la caja son sus dimensiones, tanto de los auriculares en sí como de la funda de carga. No son pequeños ni discretos (los de color negro o azul un poco más que los blancos o rosas, claro) y su funda es mayor de lo que estamos acostumbrados a ver en dispositivos de este tipo (se agradece incluso la pequeña correa que trae, que podemos enganchar a la muñeca o a un bolso o bolsillo).

Eso no significa que sean incómodos, pero el proceso de ajustarlos es un poco más laborioso de lo habitual. Los Reflect Flow Pro están pensados para la actividad física intensa (de ahí la elevada certificación IP68 contra polvo, agua dulce y salada) y su diseño, incluidas sus medidas, tiene mucho que ver con eso. Ni que decir tiene que no es necesario correr una maratón para usarlos, solamente que podríamos hacerlo con ellos puestos sin que sufran lo más mínimo.

Ajuste

Su diseño incluye las habituales puntas de silicona (con recambios de varios tamaños en la caja para escoger la que mejor nos vaya) y añade unas bandas exteriores de goma, en forma de aleta, que la marca llama almohadillas estabilizadoras y que proporcionan un ajuste de seguridad TWS Powerfin (hay cuatro tamaños diferentes para, de nuevo, poder elegir la que nos resulte más cómoda).

Si siempre es recomendable probar los diversos tamaños para asegurarnos de que tenemos el adecuado, en esta ocasión es imprescindible, y por partida doble. No ya porque el sellado sea mejor o peor y, en consecuencia, pueda perder efectividad la cancelación de ruido, sino porque, si no tenemos la punta y la banda adecuadas que encajen a la perfección en nuestra oreja, se van a caer. Eso sí, cuando se consiguen colocar, no se mueven.

Para comprobar que de hecho están bien puestos, la aplicación JBL Headphones (de la que hablamos más abajo) cuenta con una sección para cerciorarnos (Check my best fit).

La batería

Una de las varias bazas de estos auriculares es su batería, que llega hasta las 30 horas con la cancelación de ruido apagada (10 de los auriculares y otras 20 con la funda) y a las 28 con la cancelación encendida (8 de los auriculares y 20 de la funda) según la ficha, aunque en las pruebas hemos llegado un poco más allá.

La funda, compatible con carga inalámbrica Qi (también se puede cargar con cable), tarda unas dos horas en estar al máximo y, gracias a su carga rápida, con 10 minutos enchufados tenemos para una hora de reproducción.

Cancelación de ruido adaptativa

En lugar de una cancelación activa de ruido, los Reflect Flow Pro apuestan por una de tipo adaptativo (al igual que otros auriculares de la marca como Análisis: Auriculares JBL Tour One, inalámbricos y con cancelación adaptativa de ruido), que como su propio nombre indica varía de intensidad en función de lo ruidoso que sea el entorno del usuario que los lleva puestos. Para nuestro gusto funciona bastante bien y aísla convenientemente los sonidos indeseados con los que uno se encuentra en el día a día en una ciudad.

Para quienes prefieran disfrutar de lo que quiera que estén escuchando pero siendo conscientes de lo que les rodea, los auriculares cuentan con dos funciones adicionales, Smart Ambient y TalkThru. La primera, sin disminuir el volumen de lo que estemos reproduciendo, aumenta el sonido ambiente, para estar atentos por ejemplo al tráfico. La segunda baja la música y amplifica el habla para poder mantener una conversación con los auriculares puestos.

Micrófonos y llamadas

Los auriculares llevan seis micrófonos, tres en cada uno. Dos de ellos son direccionales y conforman el haz de sonido y el tercero suprime el viento y los sonidos externos para proporcionar un sonido nítido y sin fallos de audio en ambos lados durante las llamadas.

Sonido

La calidad de su sonido es uno de los puntos fuertes de los dispositivos JBL, ya sean auriculares o altavoces (Sonido JBL Signature, lo llaman) y estos Reflect Flow Pro, con sus amplificadores dinámicos de 6,8 milímetros, no son una excepción.

Ya con los preajustes que traen de fábrica la calidad es excelente, pero además podemos ajustar el ecualizador con la aplicación JBL Headphones, ya sea escogiendo alguna de las opciones preconfiguradas o personalizándolo al detalle según nuestro gusto o el tipo de música que escuchemos.

También en la app se accede al menú Smart audio, que optimiza aún más la calidad del sonido y donde se puede optar entre el modo normal (mejora la estabilidad de la conexión), el modo música (mejor calidad de sonido) y el modo vídeo (mejor sincronización labial al ver o jugar con una latencia reducida de 100 ms).

Controles por gestos

Los auriculares disponen de controles táctiles personalizables, al menos hasta cierto punto, porque se puede decidir qué función controla cada uno (reproducción, volumen, sonido ambiental, asistente de voz o ninguna) pero no qué ocurre tras un toque, dos, tres o dejándolos pulsados (hacen cosas diferentes dependiendo de qué menú se active, pero, por poner un ejemplo, un toque no activará en ningún caso volver a escuchar la misma canción).

Como se puede decidir qué menú se controla con cada uno, podemos asignar funciones distintas a uno y otro, o usar solamente uno y guardar el otro para ahorrar carga. También podemos desactivar los controles por gestos si somos un poco patosos y no estamos seguros de acertar o si simplemente no los necesitamos.

Seleccionemos lo que seleccionemos, en ambos auriculares saltará al primer plano el control de llamadas si estamos hablando (dos toques para responder o colgar y pulsado para rechazar y silenciar/reactivar el micro durante una llamada).

Otras características y funciones

Estos auriculares son compatibles con el Asistente de Google y Alexa y gracias a su tecnología Dual Connect + Sync la sincronización por Bluetooth es más rápida y la conexión más estable.

Además de las funciones reseñadas más arriba, en la app se puede activar o desactivar que se apaguen automáticamente al cabo del tiempo sin uso que determinemos, así como el play/pausa automático, cuando detectan que nos los hemos puesto o quitado.