Análisis: Probamos los auriculares Melomania 1+ de Cambridge Audio

Quizás Cambridge Audio no sea una marca muy conocida para el consumidor medio, pero seguro que sí lo es para los audiófilos. Como su propio nombre indica, su campo es el sonido y en su catálogo hay una amplia variedad de reproductores, altavoces y auriculares que tienen en común un cuidado diseño y lo que la firma llama gran sonido británico, pulido a lo largo de sus más de 50 años de trayectoria para que sus dispositivos ofrezcan al usuario la música tal y como la compusieron e interpretaron sus creadores.

Tras esta breve introducción sobre la marca, vayamos al campo que nos ocupa: los auriculares. Hace un par de años, Cambridge Audio lanzó al mercado sus primeros auriculares intra-auditivos True Wireless (verdaderamente inalámbricos), Melomania 1, que en este tiempo no han parado de recibir premios y elogios casi unánimes tanto de los analistas como de los usuarios. No tuvimos ocasión de probar esos Melomania 1, pero sí hemos tenido la ocasión de hacerlo con sus sucesores, los Melomania 1+.

Aunque cumplen con creces con todas las actividades que se pueden realizar con unos auriculares bluetooth, el verdadero punto fuerte de los Melomania 1+ es la música. Con el modo de audio de alto rendimiento y las almohadillas correctas bien ajustadas (ahora iremos con eso), el sonido es perfecto.

Otra de sus bazas, aparte de que la conexión por bluetooth (5.0) es siempre muy estable y con una latencia baja, es su batería. Los auriculares cuentan con dos modos, de bajo y alto rendimiento. En el primero de ellos la carga aguanta nueve horas de reproducción y la funda proporciona cuatro cargas completas (es decir, 36 horas más); en el modo de audio de alto rendimiento la cifra baja un poco, hasta siete horas de reproducción (cuatro cargas completas más con la funda).

Incluso en el modo menos ahorrativo es una carga más que interesante y, aunque el modo de bajo rendimiento proporciona un buen sonido, merece la pena renunciar un poco a la duración de la batería y utilizar todo su potencial.

Diseño

En la caja (de diseño tan cuidado como su contenido) encontramos los dos auriculares, la funda (mate, en blanco o negro, con cinco LED en la parte frontal para indicar la carga restante), un cable de carga USB-C y cinco cuartetos de almohadillas (dos de ellas puestas y las otras 18 en la caja), unas de silicona y otras de viscoelástica, en distintos tamaños. En la misma caja se aconseja al usuario que dedique el tiempo necesario a probarlas todas hasta encontrar la pareja que mejor encaje en sus oídos, y es un buen consejo.

Eso lo apreciarán mejor quienes busquen aprovechar al máximo el sonido que son capaces de proporcionar estos auriculares, que alcanza su pico con las de viscoelástica bien ajustadas. Además ahí es donde se logra la mejor cancelación de ruido. Los Melomania 1+ no tienen cancelación activa, sino pasiva, así que, cuanto mejor encajados estén, mejor nos aislarán del exterior. Todas las almohadillas se pueden lavar sumergiéndolas en agua con un poco de jabón.

En caso de necesitarlos, en la web de Cambridge Audio hay recambios a la venta, así como unas fundas de silicona con hebilla de mosquetón para proteger aún más la funda de carga (tanto ella como los auriculares cuentan con certificación IPX5 contra salpicaduras).

Siguiendo con el ajuste, también se recomienda desde la compañía situar hacia abajo la zona con la R y la L, pues ahí está el micrófono y se mejorará la calidad de las llamadas.

Aplicación Melomania

Para emparejarlos con el teléfono y para configurarlos es necesario instalar la aplicación Melomania de Cambridge Audio (iOS y Android), que nada más arrancarla sincroniza los auriculares en apenas unos segundos.

En esta aplicación tenemos los indicadores de batería de cada auricular, una opción para localizarlos si los extraviamos, actualizaciones de firmware, podemos seleccionar el modo de audio (bajo o alto rendimiento), ajustar los controles (para desactivar los que no necesitemos) y configurar el ecualizador.

Este último punto es probablemente la mejor característica de la aplicación (y de los auriculares): la posibilidad de personalizar completamente los ajustes para escuchar la música (o cualquier otra cosa) exactamente como queramos hacerlo.

Se ofrecen seis preajustes (equilibrada, R&B, electrónica, acentuación de graves, rock y voz) y la posibilidad de configurar graves, medios y agudos como nos plazca (y guardar dichas configuraciones). Como ocurre con casi todo, cada usuario preferirá un ajuste determinado, y eso es lo bueno de esta app, que permite personalizarlo al detalle.

Y, a diferencia de otros auriculares en el mercado, que en ocasiones ofrecen buena calidad en llamadas pero flaquean en reproducción multimedia o viceversa, las voces en llamadas se oyen como tienen que oírse y la música suena como tiene que sonar.

Controles

Los controles táctiles se activan pulsando el botón circular de cada auricular: dejar pulsado en el derecho para subir volumen, en el izquierdo para bajarlo; pulsación rápida detiene o pausa la reproducción; dos pulsaciones en el derecho salta una pista y en el izquierdo, retrocede; tres seguidas en el derecho activa Siri (iPhone) o el Asistente de Google (Android). Para aceptar una llamada basta pulsar una sola vez cualquier auricular y, para rechazarla, hay que mantenerlo pulsado un segundo.

En la aplicación, como hemos comentado, podemos desactivar las opciones que no vayamos a utilizar para simplificar el uso. Por desgracia no se puede configurar qué ocurre con cada acción.

¿Merecen la pena?

Las únicas pegas que se pueden poner a los Melomania 1+ de Cambridge Audio son que no tengan carga inalámbrica (es por cable, USB-C) y que la cancelación de ruido sea pasiva y no activa. Lo primero, dada la capacidad de su batería, es una pega relativa y, lo segundo, teniendo en cuenta lo apuntado más arriba sobre el ajuste, casi también. Lo mencionamos porque para algunos usuarios puede que sí sean factores importantes, aunque nosotros no lo consideremos un demérito.

Una vez dicho eso, estos auriculares merecen mucho la pena, tanto para el usuario medio-avanzado como, sobre todo, para el audiófilo o melómano (recordando precisamente cómo se llaman). Ofrecen una calidad de sonido no sólo sorprendente para unos auriculares de este tipo sino excepcional en términos absolutos.