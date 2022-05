Apple amplía a 90 días el plazo para enviar nuevas versiones de las aplicaciones antes de eliminarlas de la App Store

Tras el revuelo causado hace unos días por el anuncio de que eliminaría de su tienda App Store las aplicaciones no actualizadas o que no funcionasen adecuadamente, Apple ha aclarado cómo funciona ese proceso de evaluación de cada programa para decidir si borrarlo o no y ha ampliado a 90 días el plazo dado a los desarrolladores para enviar nuevas versiones de aquellas apps en las que haya detectado problemas.

En un comunicado, la compañía explica que ese proceso de evaluación y posterior limpieza de las apps publicadas en la App Store no es nuevo, ya que comenzó en 2016.

Entonces se puso en marcha un trabajo que busca, según la tecnológica, "garantizar una excelente experiencia de usuario por sugerencia de los desarrolladores". Por eso, añade en el texto, "lanzamos el proceso de mejoras de la tienda de aplicaciones para eliminar aquellas que ya no funcionan según lo previsto, no siguen las pautas de revisión actuales o están desactualizadas".

En este tiempo, según datos de Apple, se han eliminado casi 2,8 millones de aplicaciones, un esfuerzo del que "se han beneficiado tanto usuarios como desarrolladores", indica la compañía, que insiste en que con esta depuración los usuarios pueden encontrar con mayor facilidad lo que necesitan y que así se garantiza además que los servicios integrados en App Store ofrecen mayor seguridad y privacidad.

"Cuando los desarrolladores actualizan sus aplicaciones para incorporar tecnologías de hardware y software, protegen la seguridad de los usuarios", dice. Esta política, prosigue, garantiza también una correcta experiencia de usuario, pues se obliga a los desarrolladores a adaptarse a "los tamaños de pantalla modernos, SDK, API y todas las demás funciones que ofrecen en iOS, iPadOs y macOS".

Notificación a los desarrolladores

Esta evaluación incluye un aviso por correo electrónico a los desarrolladores cuyas aplicaciones no hayan recibido actualizaciones en tres años y no alcancen un umbral mínimo de descargas. Esa notificación les advierte de que su programa puede ser eliminado de la tienda, a menos que lleven a cabo las modificaciones pertinentes.

Ese plazo era inicialmente de 30 días, pero ahora ha decidido ampliarlo a 90. Apple recuerda que los usuarios de apps eliminadas que las tuvieran instaladas previamente podrán seguir usándolas como hasta ahora.