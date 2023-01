Bruselas aborda la privacidad en Tik Tok tras las prohibiciones en EEUU

La Comisión Europea está preocupada por la privacidad de los usuarios de internet, especialmente la de aquellos que operan con las grandes tecnológicas, ya sean fabricantes de dispositivos (y sus sistemas operativos), redes sociales o buscadores. En esa línea han ido algunas de las grandes leyes elaboradas en los últimos tiempos por el Ejecutivo comunitario y aprobadas por el Parlamento europeo, y también encajan ahí las investigaciones y reuniones que ponen con frecuencia en marcha las máximas instituciones comunitarias para asegurar los derechos y la seguridad de sus ciudadanos en su vida digital.

En la lista de empresas que captan la atención de los reguladores se ha abierto paso con fuerza últimamente una red social en concreto: la china Tik Tok, especialmente después de que el Congreso de EEUU haya prohibido que los legisladores instalen la aplicación en sus teléfonos oficiales y las revelaciones de que la compañía china ha espiado a periodistas.

Este es el contexto en el que el consejero delegado de Tik Tok, Shou Zi Chew, ha viajado a Bruselas para explicar con qué mecanismos cuenta la plataforma para proteger la privacidad de sus usuarios. En una maratoniana jornada de reuniones, Chew ha mantenido encuentros con la vicepresidenta para la Era Digital, Margrethe Vestager; la vicepresidenta para Valores y Transparencia, Vera Jourová; el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la de Interior, Ylva Johansson.

Durante su encuentro con Vestager, ambos abordaron cuestiones relativas "al Reglamento General de Protección de Datos (de la UE) y sobre privacidad y obligaciones sobre transferencia de datos en relación a las recientes noticias de recopilación y vigilancia agresivas de datos en EEUU", informó Bruselas en un comunicado tras la reunión.

"No puede haber ninguna duda de que los datos de los usuarios en Europa son seguros y no están expuestos al acceso ilegal de las autoridades de terceros países", puntualizó Jourová tras el encuentro con Chew, en referencia a los temores de que el Gobierno chino pueda obtener información de ciudadanos europeos.

Reynders trasladó por su parte a Chew que Tik Tok debe prestar una "particular" atención a la privacidad personal "cuando la audiencia principal de esta red son niños" y, en este sentido, le pidió que coopere con la investigación que las autoridades irlandesas de protección de datos están realizando sobre la transferencia de ese tipo de información a China.

Vestager y el consejero delegado discutieron las medidas que Tik Tok está llevando a cabo para cumplir con las recientes leyes antimonopolio y de transparencia sobre el control del contenidos que la UE aprobó el año pasado y que entrarán en vigor a lo largo de 2023.

El encuentro con el consejero delegado de una de las redes sociales que más tirón tienen entre los jóvenes se produjo en un momento en el que EEUU está intensificando su ataque a Tik Tok, en el que no solo el Congreso ha prohibido la aplicación entre sus empleados, sino que 19 estados se han sumado a este bloqueo, alegando motivos de seguridad.

El senador republicano de Florida Marco Rubio ha introducido incluso un proyecto para prohibir su operación en el país.

ByteDance, la empresa propietaria de Tik Tok, confirmó hace dos semanas que usaba la red social para "monitorizar la ubicación física de los periodistas usando sus direcciones IP", tal y como publicó Forbes, lo que llevó a la compañía a destituir a su auditor jefe Chris Lepitak, tal como Chew explicó este martes, según la información facilitada por Bruselas.

