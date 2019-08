Expertos mundiales debaten sobre la transformación digital educativa en enlightED 2019

¿Cómo debemos prepararnos para los retos educativos en 2030? ¿Cómo han de reformular las escuelas la formación de sus alumnos en la era digital? ¿Cómo deben orientar las universidades su oferta formativa para cubrir las necesidades de las empresas ante la irrupción del Big Data y la Inteligencia Artificial? ¿Cuáles son los retos en EdTech para dar respuesta al sector educativo y empresarial?

Éstas son algunas de las preguntas que se plantearán durante enlightED, un encuentro promovido por Fundación Telefónica, IE University y South Summit al que se suma como novedad este año Fundación Santillana en calidad de socio principal. Esta segunda edición se celebrará del 2 al 4 de octubre, en La Nave (Madrid) en el marco del South Summit 2019.

Entre los ponentes ya han confirmado su participación en enlightED 2019 Niall Ferguson, historiador, escritor y profesor en Stanford University y CES Harvard University; Kelly Palmer, cofundadora y ‘Chief Learning and Talent Officer’ en Degreed; Tal Ben-Shahar, escritor bestseller y profesor sobre Psicología Positiva, Felicidad y Liderazgo; Siva Kumari, directora general en International Baccalaureate; Simon Nelson, CEO de Future Learn; Markus Witte, CEO de Babbel; Orlando Ayala, Asesor del presidente de Colombia en Educación y Tecnología; Pierre Dubuc, Cofundador y CEO de Openclassrooms; Patricia Kuhl, codirectora del ‘Institute for Learning & Brain Sciences’ de la Universidad de Washington; Ju-Ho Lee, ex ministro de Educación de Corea del Sur; o Alex Romero, Founder & CEO, Alto Data Analytics.

Junto a ellos, los presidentes de las organizaciones promotoras, José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica; Santiago Iñiguez, presidente de IE University; César Alierta, presidente ejecutivo de Fundación Telefónica; María Benjumea, fundadora y CEO de South Summit; e Ignacio Polanco Moreno, presidente de Fundación Santillana.

Al igual que en la primera edición, los enlightED Awards detectarán las mejores iniciativas emprendedoras de educación, innovación y edTech del mundo en cuatro categorías: Educación Superior, impacto social, mejor solución tecnológica y Edtech.