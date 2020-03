Google y YouTube lanzan herramientas para poder aprender y enseñar a distancia

Enseñar desde casa requiere un enfoque diferente y, en la actualidad, debido al estado de alarma por el coronavirus, parece que la educación online es la herramienta que utilizarán nuestros escolares en las próximas semanas.

"Todos los días, se pide a más y más educadores que enseñen desde casa. Pero no estás solo", asegura el responsable de Educación de Google, Dean Stokes. Por eso Google ha creado Teach from Home o Enseñar desde casa. "Hemos creado un espacio temporal con información y herramientas para ayudar a los profesores durante la crisis del coronavirus. Para poner en práctica estas sugerencias, inicia sesión con tu cuenta de G Suite para Centros Educativos. Si no tienes una aún, tu centro educativo puede registrarse en la misma web". Este espacio se va ampliando cada día con más información.

Primeros pasos para profesores

Configura tu casa para videollamadas: se debe buscar un lugar con una fuerte señal WiF en casa, con luz natural si es posible y un consejo, cuando use la cámara web, apague la cámara para reducir el retraso. Crear una clase e invitar a los alumnos con classroom.google.com y si quieres que los alumnos puedan hacer comentarios en el tablón de la clase se puede onfigurar una videollamada, también conocida como Hangouts Meet. Transmite en vivo tu lección con la posibilidad de emitir preguntas y respuestas en directo con los alumnos.

Herramientas de Google para profesores

Google pone a disposición de todos los docentes una serie de herramientas que les facilitará su labor educativa desde casa. Un de ellas es Jamboard, una pizarra online que permite colaborar en tiempo real con los alumnos, tanto imágenes o documentos.