Mejora tu seguridad en Whatsapp, Signal o Telegram activando estas opciones

2021 ha comenzado con serios sobresaltos para WhatsApp. Cambios de condiciones obligatorios para sus usuarios, agresiva campaña de captación de nuevos clientes por parte de la competencia, cruces de informaciones contradictorias sobre la seguridad y fiabilidad de cada una de las aplicaciones de mensajería instantánea que dominan el mercado y planes de futuro para mantener el liderazgo dentro de la selva tecnológica.

Si indagas un poco por Internet, observarás que muchos sugieren que cambies a alternativas como Telegram o Signal, dando carpetazo a WhatsApp, como no hacerlo te llevara al mayor absoluto de los apocalipsis. No es para tanto...al menos de momento. WhatsApp todavía se puede usar, pero sí es cierto que es necesario cambiar cierta configuración crítica para mantenerse a salvo de posibles ataques de ciberdelincuentes.

WhatsApp está cambiando. La plataforma de mensajería ha confirmado este 2021 los cambios anunciados hace unos meses que abren un mayor intercambio de datos con Facebook, en lo que supone un primer paso sobre el objetivo final de crear una plataforma única para todas las aplicaciones que tiene bajo su dominio el bueno de Marck Zuckerberg.

La idea de que el mensajero privado más grande del mundo (WhatsApp) comparta datos con la máquina de datos más 'agresiva' del mundo (Facebook) ha provocado una reacción inmediata entre los usuarios, que empiezan a buscar altenertiva en el mercado. Es ahí donde aplicaciones como Telegram o Signal han encuentrado su nuevo caladero de clientes, aumentando sus usuarios de forma considerable (De 10 millones de descargas a superar los 50 millones en el caso de Signal).

We continue to shatter traffic records and add capacity as more and more people come to terms with how much they dislike Facebook's new terms. If you weren't able to create a new group recently, please try again. New servers are ready to serve you.