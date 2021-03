Netflix prueba un sistema que hará más difícil compartir contraseña

Netflix ha iniciado las pruebas de una función que podría desincentivar que los usuarios compartan la contraseña de una suscripción a través de un sistema que además de avisar envía un código de verificación al titular de la cuenta.

Cada suscripción de Netflix permite el acceso a cinco usuarios, pero no hay límites para el número de dispositivos con los que se que puede tener iniciada sesión, por lo que hay clientes que comparten su contraseña con familiares o amigos.

Algunos usuarios de la plataforma de contenido en streaming han visto, al iniciar sesión, que la pantalla de su televisor mostraba un mensaje informando de que, si no vivían con el dueño de la cuenta, necesitaban una cuenta propia para seguir disfrutando del servicio.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy