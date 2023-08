Primera imagen de la sonda india desde el polo sur de la Luna

La sonda india Chandrayaan 3 ha enviado a la Tierra su primera imagen desde el suelo tras aterrizar cerca del polo sur de la Luna, un hito en la exploración del satélite.

Tras un exitoso alunizaje a las 14:33 de este 23 de agosto, Chandrayaan 3 estableció un enlace de comunicación con el centro de control terrestre de la agencia espacial india (ISRO).

La imagen captada por el instrumento LIC (Landing Imager Camera) tras el alunizaje muestra una parte del lugar de aterrizaje de Chandrayaan-3, una región relativamente plana. También se ve una de las patas de soporte de la nave y la sombra que la acompaña.

