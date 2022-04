El príncipe saudí Al Waleed bin Talal, uno de los mayores accionistas de Twitter, rechaza la oferta de Elon Musk

El príncipe saudí Al Waleed bin Talal afirmó este jueves que, como uno de los principales accionistas de Twitter, rechaza la oferta del multimillonario surafricano Elon Musk, consejero delegado de Tesla, de 43.000 millones de dólares (cerca de 40.000 millones de euros) para comprar la red social.

“No creo que la oferta propuesta por Elon Musk (54,20 dólares por acción) se acerque al valor intrínseco de Twitter dadas sus perspectivas de crecimiento”, dijo el príncipe en su cuenta oficial de Twitter. "Siendo uno de los mayores accionistas a largo plazo de Twitter, Kingdom Holding Company (KHC) y yo rechazamos esta oferta", afirmó en la publicación.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects. Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX